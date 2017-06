Un événement tout en couleurs le 25 juin prochain

Crédit photo : Facebook Course aux couleurs MAMU

La course la plus loufoque et la plus amusante de l’été à Sept-Îles, un événement familial, aura lieu le lendemain de la Fête Nationale. La Course aux couleurs – Mamu Galeries Montagnaises se tiendra le 25 juin.

La Course aux couleurs de Sept-Îles, plus connue ailleurs sous le nom de Color Me Rad, en sera à une troisième édition. Elle s’adresse à tous, de 0 à 99 ans, vêtus de blanc de la tête aux pieds. Et c’est aussi une belle occasion de soutenir une cause d’ici, l’Envol – Maison de la famille. Ceux et celles qui seront déguisés, majoritairement en blanc, courront la chance de gagner des prix de participation.

Au bout des 5 km de course, les vêtements des participants seront des plus colorés. Au bout de chaque kilomètre, les participants seront bombardés de poudre (fécule de maïs colorée de grade alimentaire – non toxique et non urticant) de couleurs différentes.

L’événement du 25 juin, sous la présidence d’honneur de Nathalie Noël, prendra son envol dès 9h derrière les Galeries Montagnaises. Les coureurs emprunteront le sentier le long de la baie (boulevard des Montagnais). Les participants feront deux fois la boucle de 2,5 km. Des médecins de la Clinique Vents et Marées s’associent à l’événement en enfilant également leurs chaussures de course.

L’organisation invite les gens à se rendre sur le site en vélo ou à la marche, un geste pour l’environnement. Des supports à vélo et des stations d’eau seront accessibles.

Les inscriptions se font via le https://reservo.ca/event/details/1/5/course-aux-couleurs-mamu. Il sera aussi possible de procéder le 23 juin aux Galeries Montagnaises de 16h à 20h. Sur le site Internet, vous y obtiendrez le coût selon l’âge. Un souvenir sera remis à chacun des participants.

L’organisation compte sur les Galeries Montagnaises et PPG revêtements architecturaux comme commanditaires majeurs. La Ville de Sept-Îles, Sept-Îles en forme, Opération Wixx, le CISSS de Sept-Îles, le Gym Top Niveau, Optik 360 et ITUM font aussi partie des partenaires de la Course aux couleurs.