Espace Humain Animal: Une nouvelle entreprise en zoothérapie voit le jour

Crédit photo : Courtoisie

Port-Cartier – Bien établie à Rivière-Pentecôte, Karolie Grenier offre des services de zoothérapie dans un secteur s’étendant de Baie-Comeau à Sept-Îles. Comme la plupart de ces pairs, elle accorde une très grande importance au lien pouvant se créer entre un humain et un animal. Un contact qui engendre de multiples bienfaits.

Cet intérêt de Karolie Grenier pour l’animal ne remonte pas à hier. «Depuis que je suis petite, j’ai grandi entouré d’animaux. J’ai surmonté plusieurs épreuves de la vie grâce à leur présence à mes côtés, confie-t-elle. C’est un lien que je considère précieux. C’est ce qui guide toutes mes interventions en zoothérapie. Ça les facilite grandement.»

De solides balises

Éducatrice spécialisée en pratique privée, elle est également diplômée du Cégep de La Pocatière en Stratégies d’intervention en zoothérapie, la seule formation reconnue par le ministère de l’Éducation. Lors de ses interventions, elle adopte une approche humaine envers l’animal qu’elle perçoit sur le même pied d’égalité que l’humain. C’est ce qui l’amène à établir et maintenir une collaboration très étroite avec le comportementaliste canin, Stéfan Marchand de l’Ami Chien.

Cette heureuse gardienne de deux chiens, trois furets et deux poules prend sa profession d’intervenante en zoothérapie très au sérieux. «Pour moi, ça ne se limite pas uniquement à mettre les gens en contact avec un animal. On se fixe des objectifs avec la personne et on fait tout en notre possible pour les atteindre. On essaie de répondre à un besoin précis», explique-t-elle.

Parmi les bienfaits reconnus de la zoothérapie, on retrouve l’augmentation de la sociabilité, une plus grande valorisation et une meilleure estime de soi, une diminution de l’anxiété et de l’agitation, ainsi qu’une meilleure capacité d’apprentissage dû à une plus grande facilité de concentration.

Une grande flexibilité

La Nord-Côtière d’adoption se dit prête à intervenir à partir de son bureau au 4381, rue des Pionniers à Rivière-Pentecôte, au domicile des gens, en centre de jour, en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) en milieu scolaire, en milieu hospitalier, en résidence de personnes âgées et en milieu carcéral.

Les personnes désirant recourir au service d’Espace Humain Animal peuvent joindre son intervenante en zoothérapie, par téléphone au 581 234-6677, par courriel au espaceha@gmail.com et sur sa page Facebook.