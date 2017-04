Esmeralda, Picton, Vahine, Spaniel et Regina se donnent rendez-vous au Port

Crédit photo : Facebook Tourisme Sept-Îles

Ces cinq grands voiliers seront les invités du Port de Sept-Îles à l’occasion du Rendez-vous 2017 du 7 au 9 juillet. Visites de voiliers, animations et activités familiales seront au menu au Port et sur la rue Arnaud afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

La Ville de Sept-Îles, en collaboration avec Tourisme Sept-Îles, Destination Sept-Îles Nakauinanu et le Port de Sept-Îles, sera l’une des 35 escales qui recevra la visite d’imposants voiliers au début juillet.

Véritable évènement naval, le Rendez-vous 2017 fera naviguer plus de 40 grands voiliers sur les différents cours d’eau canadiens. Cette vaste flotte se dispersa afin d’accoster différentes villes côtières des Maritimes, du Québec et de l’Ontario.

Pour Sept-Îles, ce sera l’Esmeralda, en provenance du Chili, le Picton Castle du Canada, le Vahine de la Finlande, le Spaniel de la Lettonie et le Regina Germania de l’Allemagne qui viendront jeter l’ancre au port afin de donner la chance aux Septiliens de constater la majesté et la beauté de ces géants de la mer.

La plupart de navires traverseront l’océan Atlantique en provenance de l’Angleterre avant de venir naviguer en eaux canadiennes. Leurs déplacements peuvent même être suivis en temps réels via un lien disponible sur la page Facebook de Tourisme Sept-Îles.

Grand Déploiement

Responsable du volet «activité» de l’évènement, Tourisme Sept-Îles promet une programmation dynamique plus large que la simple visite des voiliers.

«Autour de ça, on va faire plusieurs activités. La programmation n’est pas encore toute montée, mais c’est sûr que les gens peuvent s’attendre à ce qui ait plusieurs activités familiales dans le bas de la ville et sur plusieurs sites. On parle ici du port, de la promenade et de la rue Arnaud en général où il va y avoir de l’animation. Le but c’est vraiment de faire bouger le bas de la ville», indique l’agente de communication et marketing de Tourisme Sept-Îles, Diane Therriault.

Selon Mme Therriault, la plupart des activités offertes durant le weekend seront gratuites, incluant la visite des voiliers.

Retombées

En tout et partout, près de 300 marins vogueront à bord des cinq navires à destination de Sept-Îles. Comme leur séjour durera trois jours, Tourisme Sept-Îles s’attend à ce que leur venue génère d’importantes retombées économiques locales.

«On attend entre 300 et 400 membres d’équipage. Donc, en partant, ils vont surement aller manger, aller magasiner, donc on peut certainement s’attendre à des retombées économiques. De plus, en attirant les gens dans le bas de la ville et en établissant une collaboration avec les commerçants du secteur on va donner une plus grande envergure à l’évènement», estime Diane Therriault

La programmation complète de l’évènement sera dévoilée vers la fin mai lors d’une conférence de presse.