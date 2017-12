Équipe Laflamme représentera Sept-Îles au Championnat provincial senior de curling

Denis Laflamme, Michel Lachance et Bernard Gingras sont des habitués du Championnat provincial senior de curling. Ils ont obtenu le «spot» Sept-Îles pour la compétition qui se déroulera sur leurs glaces en février. Pour l’autre membre du quatuor, Steve Tremblay, ça sera une première participation dans cette catégorie.

Les trois premiers hommes mentionnés comptent plus d’une participation ensemble au Championnat provincial senior qu’accueillera Sept-Îles en 2018, soit du 11 au 18 février. Laflamme et Lachance ont vécu les quatre dernières éditions ensemble, Gingras les trois.

Le quatuor a assuré sa place en remportant dimanche soir le dernier match de la qualification locale disputée en formule double élimination, processus entamé par une première fin de semaine quelque sept jours plus tôt.

Équipe Laflamme a eu le meilleur au duel ultime, et non sans peine, sur la formation d’Émilien Skelling, avec comme coéquipier Normand Martin et les Gallant, Pierre et Raymond.

Encore une chance!

Tout n’est pas perdu pour les finalistes qui lutteront avec trois autres équipes de Sept-Îles, en lice lors de la première fin de semaine de la qualification locale. Équipe Skelling, Équipe Laforest (Stéphane Laforest, Jean Renaud, Gaston Tanguay et Danny Leclerc), Équipe Villeneuve (Julien Villeneuve, Joël Collin, Gaby Lanoue et Alain Lapierre) et Équipe Beaudet (Daniel Beaudet, Donald Arsenault, André Gallant et Gilles LeBlanc) s’attaqueront à la qualification régionale vendredi et samedi au Club de curling de Sept-Îles. Deux formations obtiendront le privilège de s’afficher pour la Côte-Nord. Du côté féminin, les Septiliennes Marie Labrie, Louise Canuel, Margot Méthot, Francine Lajoie et France Tremblay représenteront la région en février.