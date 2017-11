Une équipe de hockey de filles en ligue

Crédit photo : Courtoisie

Le hockey féminin prend de plus en plus de place sur la Côte-Nord. Des participations à la Coupe Dodge et aux Jeux du Québec, on en est maintenant à une équipe qui jouera en ligue (Ligue Gérald Vaillancourt – Côte-Nord) contre les gars.

Le calendrier de 20 matchs de la formation féminine, formée de filles bantam et midget de Sept-Îles, Uashat mak Mani-Utenam, Havre-Saint-Pierre, Baie-Comeau, Pessamit, Sacré-Cœur et les Escoumins, s’échelonnera sur cinq fin de semaine, avec quatre parties en chacune des occasions (Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Baie-Comeau et Haute-Côte-Nord).

Comme il s’agit d’une formation régionale, cet horaire condensé occasionnera moins de voyagement. Ses premières parties seront contre les Vikings de Baie- Comeau les 18 et 19 novembre prochain dans la ville de la Manicouagan.

Les hockeyeuses nord-côtières se sont retrouvés en fin de semaine à Port-Cartier pour une journée d’entraînements et d’activités. Pour quelques-unes d’entre elles, c’était un retour au hockey. Cynthia St-Pierre dirige l’équipe. Elle peut compter sur l’aide de Kimberly Vigneault et Carolanne Côté de Sept-Îles et des sœurs Chouinard, Jennifer et Carol-Ann de Port-Cartier. François Tremblay, qui pilote le dossier du hockey féminin dans la région, assure la gérance.

Tournois

En plus de leur participation à la ligue, l’équipe de filles sera du Tournoi Jouzy à Port-Cartier du 24 au 26 novembre, et possiblement à d’autres. Elle prendra également part au volet féminin de la Coupe Dodge en avril, dans le midget A. Des formations nord-côtières seront aussi formées pour le Championnat provincial dans l’atome et le pee-wee.