Les Entreprises de Pêches Gallant s’illustrent

Crédit photo : Claude Rochon

Sept-Îles – Julien Marie Gallant et Audette Harvey, copropriétaires des entreprises de Pêches Gallant Inc. à Aguanish se sont vu remettre le prix «d’excellence pour pratiques exemplaires en matière d’appui de l’employeur : petite organisation» lors de la cérémonie bisannuelle de remise de prix du Conseil de liaison des Forces canadiennes (CLFC).

Frédérick Jolicoeur Tétreault

Les entreprises de pêches Gallant Inc. ont un lien étroit avec les Forces canadiennes. Entre 1900 et 2012, deux des quatre employés travaillant pour la compagnie étaient réservistes et pouvaient être appelés à faire un service militaire à tout moment. Avant que l’un des employés quitte ses fonctions en 2012, la petite entreprise acceptait donc que 50% de son effectif soit à l’emploi des Forces canadiennes.

Le départ d’un employé pour un service militaire peut avoir des répercussions importantes, surtout pour une petite entreprise saisonnière en pleine période d’opération. Mais ce risque n’a jamais fait peur aux dirigeants des Pêcheries Gallant qui ont toujours cru aux avantages que peuvent apporter l’instruction et l’expérience militaire de ses employés pour l’entreprise.

Pour accommoder ses employés réservistes, M. Gallant et Mme Harvey accordent des congés autorisés, un maintien des salaires et avantages, le report des opérations et le prêts d’équipement ce qui démontre leur appui envers la force de réserve, selon le CLFC.

«Je suis très fier de constater l’implication et l’appui remarquable que votre entreprise apporte à la Force de réserve. Nous ne sommes pas ici aujourd’hui pour souligner la taille, le domaine ou l’expertise ou le nombre d’employés au sein des entreprises, mais bien pour reconnaitre l’effort, le support et l’aide apportés aux réservistes et c’est d’autant plus exceptionnel, venant d’une petite entreprise comme la vôtre», a souligné le président du CLFC, Me. Jean Fournier lors de la cérémonie le 18 mars au manège militaire du 4e bataillon du Royal 22e Régiment, Charles-Michel de Salaberry à Laval.

Le Conseil de liaison des Forces canadiennes est un groupe des gens d’affaires civils de partout au Canada qui consacre volontairement temps et énergie à la promotion de la Force de réserve. Lors de la cérémonie, les Entreprises Gallant ont rejoint un groupe sélect d’employeurs nominés tels que Transports Québec, VIA Rail et le Service de police de la Ville de Montréal.