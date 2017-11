Entrepreneuriat : les Dragons sont de retour

Crédit photo : Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis

Dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, une quarantaine d’adeptes de l’entrepreneuriat se sont réunis au Pub St-Marc le 16 novembre, afin d’assister au lancement de la troisième édition de l’évènement Dragons Sept-Rivières. Grâce à cette soirée présentée en formule 5 à 7, 720$ seront ajoutés aux bourses remises aux gagnants lors de la grande finale du 22 mars.

Après le succès des deux premières éditions, Développement économique Sept-Îles, la Société d’aide au Développement de la Collectivité Côte-Nord, la Chambre de Commerce de Sept-Îles, le Pub St-Marc et le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis collaborent une fois de plus afin de présenter la troisième édition des Dragons Sept-Rivières. Dans le cadre du concours, les participants doivent convaincre un jury de la qualité de leur projet entrepreneurial.

Le lancement s’est déroulé au Pub St-Marc lors d’une soirée 5 à 7. «On peut même dire que c’était un 5 à tard. Que ce soit les gens du milieu des entreprises, les partenaires, les gens du milieu scolaire, ou des promoteurs, tout le monde a répondu à l’appel et ça a généré des échanges intéressants», affirme la coordonnatrice de Mentorat Sept-Rivières et des projets jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis, Marilou Vanier.

La soirée au cours de laquelle l’identité des Dragons a été dévoilée a permis d’amasser une somme de 720$, qui viendra bonifier le montant des bourses remises aux gagnants.

Nouveautés

Pour la première fois, les reprises d’entreprises seront considérées comme de nouveaux projets et pourront ainsi participer à l’évènement.

De plus, un volet postsecondaire se rajoute au volet scolaire. Les élèves du cégep, de l’université ou encore de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes pourront présenter leurs projets entrepreneuriaux lors de la demi-finale scolaire, qui sera tenue devant public pour la première fois.

Pour le volet secondaire, chacune des écoles participantes aura un «dragon coach» attitré, qui choisira son équipe gagnante lors d’une finale locale. Il agira ensuite comme coach pour accompagner cette équipe à la demi-finale du 22 mars.

Les dragons



Les dragons «mentors» et les dragons «coachs» sont de retour cette année. Les Dragons «mentors» formeront le jury lors de la grande finale, tandis que les dragons «coachs» pourront choisir les projets finalistes dans leurs écoles respectives.

Le panel de dragons «mentors» sera formé par Mme Sandra Blais, propriétaire de la ferme maricole PURMER et du restaurant 5-60, de M. Steve Guillemette, président du Groupe G7, de M. Serge Parent, directeur général de la Caisse Desjardins de Sept-Îles, de M. Marc Pelletier, propriétaire de la Vitrerie NorCristal et de Mme Isabelle Ross, copropriétaire du Pub St-Marc.

Agiront à titre de dragons «coachs» : M. Guillaume De Champlain, copropriétaire de Michaud Volkswagen (Manikoutai), Mme Sonia Ringuette, propriétaire-franchisée des restaurants Tim Horton’s (Institut d’enseignement de Sept-Îles), M. Pierre-Alexandre Gauthier, directeur des ventes chez Atelier Laforge (Jean-du-Nord) et M. David Vaillancourt, propriétaire des entreprises Plomberie du Portage, Extincteurs JSD et M3 (Centre Éducatif l’Abri).

En route vers la finale

La finale du concours se tiendra le 22 mars, dans le Hall d’entrée du Cégep de Sept-Îles.

D’ici là, les promoteurs ont jusqu’au 23 février 2018 pour déposer leurs projets et convaincre le jury qu’ils méritent leur place parmi les six finalistes.

Au cours de leur démarche, les participants seront appuyés par les différents organismes de développement économique de la MRC qui ont comme mission d’offrir des services techniques et d’accompagner les promoteurs dans la préparation de leur plan d’affaires. Des mentors du Réseau M seront aussi mis à contribution pour aider à parfaire la présentation des finalistes.

Les détails et règlements du concours sont disponibles via la page Facebook @lesdragonsseptrivieres ou sur le www.cjed.qc.ca.