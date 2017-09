Entente de développement culturel: 400 000$ pour soutenir la vitalité culturelle

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Lors d’un point de presse à la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville de Sept-Îles, l’Entente de développement culturel vient d’être renouvelée pour une quatrième fois de 2018 à 2020. Ce partenariat établi entre la Ville de Sept-Îles, Aluminerie Alouette et le ministère de la Culture et des Communications s’accompagne de la création d’un fonds de 400 000$.

Responsable du dossier culture à la Ville de Sept-Îles, Lorraine Dubuc-Johnson trouvait opportun de souligner qu’il s’agit de la plus grosse entente à ce jour. En effet, la Ville de Sept-Îles a accepté de contribuer à la hauteur de 140 000$, ce qui s’ajoute aux contributions de 60 000$ d’Aluminerie Alouette et de 200 000$ du ministère de la Culture et des Communications.

Les objectifs recherchés demeurent les mêmes, c’est-à-dire favoriser l’accès aux arts et à la culture pour l’ensemble de la population, soutenir des actions innovantes initiées par le milieu, à reconnaître et à valoriser les pratiques artistiques, à favoriser le rapprochement entre les cultures et à mettre en valeur l’histoire et le patrimoine septilien.

Depuis sa signature en 2005, 800 000$ ont été investis pour soutenir des centaines de projets, d’initiatives ou d’organismes culturels. À ses débuts, cette entente de développement culturel a fait bien des jaloux et s’est démarquée par l’engagement d’Aluminerie Alouette. La municipalité étant la première à s’adjoindre un partenaire privé.