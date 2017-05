Ensemble pour un bon départ: Une conférence pour réitérer l’importance du jeu à la petite enfance

Crédit photo : Courtoisie

La population est invitée à assister gratuitement à une conférence sur «L’importance du jeu dans le développement des tout petits» qui aura lieu le 9 mai à 19h au Centre des congrès de Sept-Îles. L’animation sera assurée par un professeur du Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant de l’Université du Québec à Trois-Rivières et consultant, Jean-Pierre Gagnier.

Partout où il passe, ce conférencier arrive à se démarquer par son approche anecdotique. Lors de chacune de ces interventions, il ramène la théorie à des jeux d’enfant. «C’est un communicateur très dynamique qui est à la portée de tous. Il souhaite rendre ces notions accessibles aux gens et il fait réellement du jeu un moteur dans le développement des enfants», a tenu à souligner la coordonnatrice d’Ensemble pour un bon départ, Krystelle Savard.

Issu du projet Avenir d’enfant, qui résulte d’un partenariat établi entre le gouvernement et la Fondation Lucie et André Chagnon, Ensemble pour un bon départ a pour mission de réunir tous les acteurs offrant des services aux enfants de 0 à 5 ans. Par une concertation des différents acteurs du milieu, l’organisme espère permettre le développement d’outils assurant le plein développement de cette clientèle et favorisant du même coup leur intégration vers le milieu scolaire.