En cinq questions… Catherine Letarte

Crédit photo : Dynamiques - Cégep de Sainte-Foy

Catherine Letarte en a parcouru du chemin depuis ses premiers coups de raquette dans le volant lorsqu’elle était au primaire. La Portcartoise d’origine n’en a pas fini avec le badminton. Après un parcours collégial ponctué de deux titres en championnat provincial collégial sous les couleurs des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, elle poursuivra son chemin dès l’automne avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Au travers ses ambitions de joueuse de badminton, des études en sciences et technologies des aliments l’attendent.

Voici son portrait.

Nom : Catherine Letarte

Âge : 19 ans

Joueuse de badminton depuis : 2008

1. Parle-nous de ton parcours d’athlète?

J’ai joué pour la première fois au badminton dans un cours d’éducation physique en 4e année à l’école St-Alexandre de Port-Cartier. Même si je faisais déjà plein de sports (soccer, ski alpin, course, …), mes parents m’ont inscrite au badminton parascolaire en 5e année. Ma professeure, Murielle Pitre, nous encourageait à faire des compétitions et c’est ainsi que j’ai rencontré l’entraîneur de l’équipe du CEL’A, Éric Boucher.

En 6e année, j’ai commencé à m’entraîner avec eux le matin avant mes cours et à faire un camp de perfectionnement durant l’été à Sept-Îles. C’est d’ailleurs à ce camp que j’ai fait connaissance avec l’ancien entraîneur du programme sport-études badminton de l’IESI, Jean-Sébastien Roy. J’ai décidé de poursuivre mes études secondaires à Sept-Îles, puisque le programme de badminton me permettait de m’entraîner avec les meilleurs joueurs de la région et de participer à des compétitions provinciales.

Durant ces années, j’ai eu la chance de participer à plus d’une vingtaine de compétitions régionales, une dizaine au niveau provincial, dont les Jeux du Québec, ainsi qu’à deux championnats canadiens. Rendue au niveau collégial, je devais déménager si je voulais continuer de jouer au badminton. Mon choix s’est arrêté sur le Cégep de Sainte-Foy, puisque le programme des Dynamiques est un des plus réputés de la province et la proximité entre le Cégep et l’Université Laval me permet de pratiquer aussi avec le club du Rouge et Or.

2. Quel type d’athlète es-tu?

Je me décris comme une athlète équilibrée. Bien que j’adore le sport que je pratique, j’essaye de faire autres choses; étudier, voir mes amis, ma famille, … L’équilibre est mon mot d’ordre! Je crois que c’est la meilleure façon de tirer le plus d’avantages de chaque facette de ma vie. Par exemple, autant je peux être très intense dans un entraînement, autant je peux aller jouer soccer avec mes amis juste pour le plaisir ou encore étudier toute la nuit avant un examen comme un étudiant normal.

3. De qui t’inspires-tu et quelles sont tes ambitions?

Je m’inspire de chaque entraîneur que j’ai côtoyé ainsi que tous les coéquipiers que j’ai eu au fil des années. Je n’ai pas vraiment d’idole en particulier, je m’inspire davantage de la passion du badminton que ces gens dégagent. Cet amour du sport est ce qui me pousse à me dépasser et à atteindre mes objectifs. Dans un avenir rapproché, j’aimerais faire partie de l’élite du badminton québécois en montant dans la catégorie A provincial. De plus, j’aimerais avoir la chance d’être sur le partant en double avec Dominique (Lalancette) dès notre première année universitaire.

4. Quels sont les moments marquants de ta carrière?

Chaque victoire est marquante et, parfois, même les défaites le sont également. Gagner la médaille de bronze aux Jeux du Québec et de porter le drapeau de la Côte-Nord lors de la cérémonie de fermeture est un des moments qui m’a le plus marqué. De plus, un autre moment que je me rappellerai toujours est lorsque j’ai gagné le double féminin au Championnat provincial collégial 2016-2017 avec ma partenaire depuis plus de sept ans, Dominique Lalancette, et que le lendemain, nous gagnions le dernier match nécessaire pour donner la victoire aux Dynamiques à domicile. Ce moment est de loin celui qui m’a le plus marqué depuis mes débuts.

5. Quel entraîneur ou quelle personne t’a marquée depuis tes débuts dans le sport? Et pourquoi?

Tous les entraîneurs que j’ai eus m’ont marquée à leur façon. Sans eux, je ne serais pas l’athlète et l’adulte que je suis en ce moment. Cependant, la personne qui m’a le plus marquée est Jean-Sébastien Roy. Je lui remets une bonne partie de tous les mérites qui m’ont été attribués depuis notre rencontre. Sans JS, je n’aurais probablement pas continué le badminton au secondaire et je ne serais pas où je suis aujourd’hui. Passionné et humain, il poussait chacun de ses joueurs à leur maximum et faisait d’eux des champions! Lorsqu’il a arrêté de «coacher» pour des raisons professionnelles, il se tenait tout de même au courant des performances que nous faisions. Grâce à lui, j’ai pu recevoir une commandite de Black Knight pour réduire les coûts de l’équipement. Mais surtout, grâce à Jean-Sébastien, j’ai été contacté par l’entraîneur du Rouge et Or, Etienne Couture, en 5e secondaire. Je ne pourrai jamais lui dire à quel point je suis reconnaissante de tout ce qu’il a fait pour moi et pour tous les autres athlètes qu’il a entraînés.