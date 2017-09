Émile Gruff: Prendre son envol

Crédit photo : Benoît Rousseau

Encore méconnu de plusieurs, Émile Gruff cherche à faire carrière dans le milieu musical depuis plus de cinq ans. Pour diverses raisons, il aura mis plus de quatre ans à dévoiler son premier album «Une belle poire, mûre à point, prête à donner sa vie à un grand appétit». Un titre représentant assez bien la personnalité de cet auteur-compositeur-interprète.

À la fois drôle et à la fois tragique, la pièce titre de ce premier album d’Émile Gruff résulte d’une peine d’amour. Elle est inspirée de la séparation avec celle qui est la mère de ses quatre enfants, son nom d’artiste ayant été choisi comme le deuxième nom de son premier garçon. Il a puisé son inspiration du chanteur d’un groupe gallois, Super Fury Animal, qu’il considère comme l’un de ses idoles.

Pour ce premier album, l’auteur-compositeur-interprète a pu compter sur l’aide d’amis qui se sont montrés généreux de leur temps. «Ils se sont investis gratuitement. Il est vrai que le contenu musical tire dans tous les sens. C’est en show que ça prend tout son sens, indique-t-il. Ça me met en valeur. La musique est pour moi un exutoire. Je le fais surtout par plaisir.»

Une présence sur scène remarquée

Lorsqu’il est sur scène, Émile Gruff adore faire preuve d’une certaine théâtralité. «J’aime beaucoup parler avec les gens entre mes chansons. J’aime donner aux gens des outils pour comprendre mes chansons. Ils les écoutent par la suite différemment. Jusqu’à maintenant, ça me sert assez bien, constate-t-il. C’est toujours fait sous le sceau de l’humour. Ça reflète très bien qui je suis et mes expériences.»

À chacun de ses spectacles, il accorde une très grande place aux musiciens qui l’accompagnent. «Je suis un fan de rock progressif. J’essaie d’intégrer plus de segments instrumentaux au spectacle, souligne-t-il. Ça donne un break du texte de mes chansons. C’est très apprécié par les gens (…) Nous serons quatre sur scène. On a choisi de délaisser la guitare électrique. La basse prend plus de place. L’essence demeure la même. C’est une formule qui fonctionne très bien.»

Une première expérience de tournée

Sa situation familiale vient quelque peu compliquer la logistique de la tournée, admet Émile Gruff. «J’ai un certain blues. Je finis par m’ennuyer des enfants. Je traverse ça un jour à la fois. Je fais d’eux ma priorité. Ce lien que j’ai avec eux se fera sentir sur les nouvelles chansons que je proposerai aux gens. Je puise mon inspiration de ce que je vis. Je ne peux pas faire autrement. D’autres gens disent se reconnaître à travers ce que je vis», lance-t-il.

Il n’en demeure pas moins que l’auteur-compositeur-interprète se dit choyé d’avoir la chance d’aller à la rencontre des gens un peu partout au Québec pour une première fois. «J’ai fait beaucoup de concours. J’ai réussi à rejoindre plusieurs jeunes. Je n’en suis uniquement qu’à mes débuts en tournée. Cette tournée m’indiquera si les gens sont curieux d’aller à ma rencontre. J’en aurai une meilleure idée par la suite», conclut-il avec optimisme.

Considéré comme un coup de cœur de plusieurs diffuseurs de l’Est-du-Québec, Émile Gruff se produira le 28 septembre au Café-théâtre Graffiti de Port-Cartier, le 29 septembre à la salle de diffusion de la Shed-à-Morue à Havre-Saint-Pierre et le 30 septembre dans le hall d’entrée du Cégep de Sept-Îles. Ce spectacle est présenté sous la bannière Les Oreilles Dégourdies qui consiste en une invitation à découvrir des artistes de la relève.