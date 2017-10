Élyme des sables: lancement de campagne plus hâtif pour l’organisme

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Sous la présidence d’honneur de la copropriétaire de Folies Féminines Sheri-Ann Fequet, l’Élyme des sables donnera le coup d’envoi à sa campagne de financement 2018 lors de son 5 à huîtres maritime en folie, qui aura lieu le 26 octobre à la Réserve navale de Sept-Îles. D’ici la tenue de son téléradiothon La Récolte, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles espère récolter pas moins de 475 000$.

Visiblement heureuse de la confiance manifestée à son endroit par l’Élyme des sables, Shelly-Ann Fequet demeure confiante de réussir à atteindre cet objectif. Elle se donne pour rôle de faire connaître cette ressource au plus grand nombre de gens possible. «J’ai des idées qui sortent de tous les pores de ma peau. Je veux faire comprendre aux gens l’importance de l’Élyme des sables et des soins offerts. C’est une ressource qui profite à tous. Je vois ça comme un moyen de faire ma part. Je trouve ça important de donner au suivant», lance-t-elle.

Grâce au 5 à huîtres maritime en folie, un événement-bénéfice de l’Élyme des sables qu’elle fréquente depuis plusieurs années, la présidente d’honneur a pu faire la découverte des huîtres et aussi de cet organisme dont elle embrasse aujourd’hui pleinement la cause. «Même si je suis voisine de la maison de soins palliatifs, j’en savais très peu sur cette ressource. Depuis que j’ai décidé de m’y impliquer, j’en découvre beaucoup à son sujet et l’intérêt est de plus en plus grand, enchaîne-t-elle. Je réalise l’importance de son rôle.»

Un investissement total

De nature optimiste et déterminée, elle espère en arriver à récolter beaucoup plus que l’objectif fixé par l’organisme. «J’entends faire du porte-à-porte pour aller à leur rencontre. J’invite les gens à être généreux. Je suis du type à croire que quand on veut, il n’y a pas de limite. Mon rêve ultime serait que ce service soit complètement gratuit d’utilisation pour les familles. Ce n’est pas toujours le cas en ce moment, puisque certains médicaments ne sont pas couverts», ajoute-t-elle.

Pour accomplir cette tâche, elle pourra compter sur l’aide d’un comité de financement qui vient d’être mis en place. Il est composé de Serge Lévesque, Martineau Bouchard, Susan Wall, Huguette Jourdain et Denis Blouin. Des places sont toujours disponibles pour des gens motivés qui aimeraient se joindre à cette équipe. Ils n’ont qu’à faire part de leur intérêt à sa directrice générale Suzanne Cassista, par téléphone au 418 962-4404 ou par courriel au suzanne.cassista@elymedessables.com.

Mme Cassista souhaite préciser que la décision d’allonger la durée de sa campagne de financement découle d’un souhait manifesté par les membres de son conseil d’administration depuis plusieurs années. «On voulait s’accorder un peu plus de temps qu’auparavant. Avec Sheri-Ann Fequet, on a vu là l’occasion parfaite de le faire, avance-t-elle. Bien sûr, il y aura un objectif pour chacun des événements-bénéfices, mais on travaille maintenant en fonction de l’objectif global qui est de 475 000$. On se concentre davantage là-dessus.»

Il est à noter que des dons peuvent être effectués en tout temps en ligne. Un service préautorisé est aussi accessible. Chaque année, l’Élyme des sables doit puiser plus de 50% de son budget de fonctionnement, qui équivaut à 830 000$, à même la communauté lors de diverses activités de financement. Elle reçoit une aide gouvernementale avoisinant le 450 000$.