Élections municipales: Jean Masse se représente dans Place de l’Anse

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Le conseiller sortant du quartier Place de l’Anse, Jean Masse, tentera de se faire réélire aux élections municipales de novembre. Siégeant au conseil depuis 2006, M. Masse placera l’embellissement paysager de la ville en priorité s’il est réélu.

«Les citoyens et citoyennes de Place de l’Anse m’ont fait confiance en me demandant d’être leur représentant à la municipalité depuis 2006 (…) Je crois avoir été à la hauteur de ce qu’on me demandait à titre de conseiller municipal», a-t-il mentionné vendredi, alors qu’il a officiellement déposé sa candidature.

Ces dernières années, Jean Masse s’est fait remarquer pour la mise sur pied du comité Fièrement Sept-Îles destiné à embellir la ville. «Fièrement Sept-Îles est devenu mon slogan préféré que je défends avec ardeur. Nous avons une belle ville ou la qualité de vie est très agréable et nous devons tous ensemble développer ce sentiment de fierté et d’appartenance», a expliqué le conseiller sortant.

Jean Masse s’engage «personnellement» à verdir la cour de l’école Camille-Marcoux, située dans son quartier. «La cour d’école de Camille-Marcoux a trop longtemps été oubliée, mais avec l’aide de parents et de la volonté de la direction de notre école de quartier, nous allons tous ensemble donner à nos jeunes une cour renouvelée et agréable».