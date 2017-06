École St-Alexandre: Des arbres fruitiers inaugurés dans la cour de recréation

Crédit photo : Courtoisie

En présence d’élèves, de personnel de l’établissement scolaire et de gens de la communauté, la direction de l’école St-Alexandre a procédé, le 22 juin, à l’inauguration d’arbres fruitiers. Une initiative consistant à la création d’une aire de lecture tel que recommandé par les jeunes à la suite d’une consultation à l’automne 2016.

De leur côté, les élèves du parascolaire en jardinage se sont engagés à prendre soin des deux pruniers installés dans la cour d’école. Le tout est planté dans des bacs assortis de bancs pour leur permettre de lire paisiblement et relaxer. Les élèves de 3e année de la classe de Véronique Gilbert ont aussi vu à la plantation de fleurs spécifiques qui attirent les pollinisateurs. La réalisation d’un projet ayant pour titre «Sauvons les abeilles».

Un projet significatif pour l’école St-Alexandre qui est dédié à l’une de ses enseignantes, Chantal Jean, qui combat contre un cancer. Une épreuve qui a inspiré les expressions qui figurent près des bancs. Pendant de nombreuses années, sa présence a été marquante autant pour ses collègues que pour les élèves à qui elle a enseigné et transmis le goût à la lecture.

Des remerciements sont adressés aux précieux bénévoles et partenaires. Parmi eux, on retrouve Produits forestiers Arbec, la quincaillerie RONA, la Ville de Port-Cartier et le Centre éducatif l’Abri. Pour le directeur général de cet établissement scolaire, Louis Ferland, ceci constitue un premier pas vers le verdissement de sa cour extérieure.