Crédit photo : Facebook 3 Nolans

Il ne fait aucun doute, la tenue de l’école de hockey 3 Nolan, le week-end dernier, en Minganie, a été une réussite. «Extraordinaire», le qualificatif lancé d’entrée de jeu par le chef de la communauté de Mingan, Jean-Charles Piétacho. Quelque 75 hockeyeurs de Mingan, Longue-Pointe-de-Mingan, Havre-Saint-Pierre et Natashquan ont profité des conseils de Ted et Brandon Nolan et de leurs invités, Cody McCormick et Mike Heffering.

L’événement a été un succès du début à la fin, de l’arrivée des invités jusqu’à leur départ. Ce sont certainement les jeunes hockeyeurs qui en sortent grandis. «Beaucoup d’émotion et de fierté chez les jeunes, qui ont beaucoup apprécié et beaucoup appris en si peu de temps», a mentionné M. Piétacho. De petits détails, mais combien importants.

Aux dires du chef, ce qui a été apprécié du côté des Nolan, c’est que les hockeyeurs étaient très attentifs et il y a aussi la présence de parents et grands-parents dans les estrades. «Ils ont été marqués par ça et par l’accueil.» Les invités ont offert un «pizza party» aux jeunes le samedi soir, tandis qu’eux ont goûté aux mets traditionnels.

M. Piétacho tient à remercier la municipalité de Havre-Saint-Pierre pour la disponibilité de l’aréna Denis-Perron ainsi que Christine et Christopher Basile, eux qui ont fait le lien pour la venue en Minganie de la 3 Nolans – First Nation Hockey School.

Ted et Brandon reviendront dans la région cet été, en compagnie de Jordan, pour tenir leur école à Maliotenam (31 juillet au 3 août). Ils devraient également se rendre en Minganie pour découvrir les attraits du coin. Ils ont dit qu’ils s’étaient sentis comme chez eux.