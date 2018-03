Eau potable : la Direction de la santé publique se fait rassurante

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, le ministère de l’Environnement et la Ville de Sept-Îles ont fait le point, mercredi, concernant la qualité de l’eau potable de la municipalité.

Dans les dernières semaines, Le Nord-Côtier révélait qu’un rapport d’une firme mandatée de vérifier le fonctionnement de l’usine de traitement de l’eau potable de Sept-Îles concluait que plusieurs travaux correctifs y étaient requis pour que les normes de qualité soient respectées.

Mercredi, le directeur de la santé publique, Stéphane Trépanier, s’est fait rassurant.

«Les risques associés aux dépassements, par exemple de développer un cancer, sont faibles. C’est la même chose pour ce qui est des gastro-entérites», a-t-il dit. «Globalement, on considère qu’en respectant les normes, la santé de la population est bien protégée», a ajouté le Dr Trépanier.

Il recommande à la Ville de se mettre aux normes et de faire en sorte, à l’avenir, de connaître l’efficacité de ses procédés de traitement de l’eau, ce qu’elle ne peut arriver à faire pour l’instant.

Ainsi, il propose un quatrième log, soit une barrière supplémentaire afin de s’assurer d’éliminer 99.9% des micro-organismes pathogènes.

«Ça serait plus rassurant. Et ça devient un système de vigie pour la municipalité», a-t-il dit.

Le Dr Trépanier mentionne que la situation à Sept-Îles est semblable à celle de Baie-Comeau. Récemment, cette dernière a cependant changé complètement son usine.

«Les normes doivent être respectées pour assurer la santé de la population», a-t-il réitéré.

Il a précisé que depuis 1991, il n’y avait pas eu d’éclosion de personnes malades suite à la consommation d’eau potable sur la Côte-Nord.

Des bris majeurs

La Ville essaie de respecter les normes en matière de présence dans son eau d’acides haloacétiques (AHA) et de trihalométhanes (THM). Jean-François Grenier, chef division environnement à la municipalité, a fait valoir que les dépassements concernant ces deux éléments étaient dus à des bris majeurs dans le réseau. L’un en 2014 et l’autre en 2017. Dans ce dernier cas, la Ville avait dû laisser entrer de fortes quantités d’eau non traitée directement du Lac des rapides.

Pour Réjean Porlier, le risque zéro n’existe pas.

«Il faut s’améliorer et entrer dans les normes», a-t-il dit.

Le ministère de l’Environnement a quant à lui précisé son rôle dans le processus.

«On vérifie la conformité avec la réglementation, mais c’est aux municipalités de s’assurer de l’appliquer», a indiqué Nathalie Chouinard, directrice régionale du ministère.