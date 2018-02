Du plaisir au Tournoi Inter-Ligues BESTBUY

Crédit photo : Le Nord-Côtier

PyeongChang 2018 a été devancé par Sept-Îles. Les Olympiques se sont tenus du 2 au 4 février au Club de curling de Sept-Îles. Un seul pays présent, mais dans plusieurs sports, dénaturés de manière loufoque pour la 9e édition du Tournoi Inter-Ligues.

Les 24 équipes inscrites à ce tournoi ont fièrement représenté pour la plupart le sport qu’il s’était adjugé. Vous comprendrez avec le nom des formations championnes ou finalistes pour chacune des quatre classes.

Pour la finale de la classe «A», Éric Lavoie et ses coéquipiers masculins de l’embarcation de bobsleigh Steve Gagné, Sébastien Caron et Joël Mailloux ont eu besoin d’une manche supplémentaire pour venir à bout de Donald Arsenault, Yvon Vallière, France Arsenault et Reine Ayotte, inscrits à la pêche sur glace.

Dans le «B» Denis Laflamme, Claude Arsenault, Jeannot Boudreault et Yvette Cyr, n’ont pas sauté de sauts (saouls) de barils, mais n’ont cependant pas raté leur coup pour la victoire. Jean-Pierre Lanteigne, Michel Gagnon, Daniel Michaud et Lorenzo ont manqué de temps pour leur descente en downhill.

Le skeleton, transformé en squelette-on, un nom parfait pour ses porte-couleurs, Gina Gallant et Richard Jauron, tous deux chiros, et leurs coéquipiers Xavier Gallant et Lina Gallant. Ils ont ramanché leurs adversaires. Alain Lapierre, Steve Tremblay, Alain Arsenault et Mario Lapierre ont «callé» dans la neige pour leur course de raquette.

Bien accoutré pour le triathlon nocturne, Claude Gagnon, Danielle Poirier, Kathleen Boulianne et Nathalie Lévesque ont obtenu un meilleur chrono en finale du «D» que la note attribuée aux sportifs du bain nordique synchronisée Philippe Jauron, Héléna Jauron, Pascal Lapierre et Élisabeth Gendron.

Tic Tap Toc

Trois jeunes du Club de curling de Sept-Îles et deux de celui de Baie-Comeau seront de la finale provinciale du Championnat Tic Tap Toc ce samedi 10 février, à Montréal. Jérémie Élias (6-8 ans), Alexandre Jauron (9-10 ans), Étienne Élias (11-13 ans) ainsi que Camille Patenaude (6-8 ans) et Oliver Henry iront rivaliser contre d’autres juniors du Québec pour cette compétition d’habiletés. Elle se tiendra dans le cadre du Championnat provincial Élite. Les Nord-Côtiers auront l’occasion d’assister à un des matchs éliminatoires du Championnat qui déterminera la formation qui représentera la belle province au Brier 2018.

Alouette Côte-Nord

La période d’inscriptions est en cours pour la 66e édition du Alouette Côte-Nord Invitation de Sept-Îles qui se jouera du 28 février au 4 mars. Parmi les activités entourant ce rendez-vous, la glace extérieure et une compétition de karaoké. Les informations sont disponibles au www.curling7iles.com.