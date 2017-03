Les Dragons Sept-Rivières: Le nom des finalistes dévoilé

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Ce sont huit finalistes répartis dans trois catégories que la population est invitée à encourager lors de la deuxième finale du concours entrepreneurial des Dragons Sept-Rivières, le 16 mars à 18h30 dans le hall d’entrée du Cégep de Sept-Îles.

Il s’agit d’Annie Deschênes et Luc Vallières dans la catégorie «Aspirant», de Stéphanie St-Pierre, Karolie Grenier, Dominique Huard et Julie Berteaux pour la catégorie «Entrepreneur». Pour le volet scolaire, les finalistes des écoles participantes prendront part à une demi-finale, le 16 mars en après-midi, afin de déterminer les deux projets finalistes de cette catégorie.

Pour cette deuxième édition du concours entrepreneurial, la société de comptables professionnels agréés, Mallette S.E.N.C.R.L agit à titre de partenaire majeur. L’apport de Mallette, Desjardins et des autres partenaires financiers permet la remise d’une bourse initiale de 2 000$ qui s’accompagne d’une offre de service de 3 000$ pour l’entrepreneur gagnant. Le promoteur aspirant aura le choix entre un séjour à l’École Entrepreneurial de Beauce ou une bourse d’une valeur de 1 000$.

Les participants seront évalués par un jury composé de six experts du milieu des affaires de Sept-Îles et de Port-Cartier qu’ils tenteront d’inciter à investir dans leur projet. Un concept basé sur l’émission de téléréalité du même nom diffusée au printemps sur ICI Radio-Canada TÉLÉ. Les billets pour assister à cette soirée de finale du concours Les Dragons Sept-Rivières sont en vente au coût de 10$ dans différents points de vente de Sept-Îles et Port-Cartier.

La liste peut être consultée sur la page Facebook @lesdragonsseptrivieres.