Les Dragons: La fin des inscriptions approche

Les gens intéressés à présenter leur projet entrepreneurial aux Dragons septiliens et portcartois ont jusqu’au 20 janvier pour s’inscrire au concours qui se tiendra le 16 mars prochain dans le hall du Cégep de Sept-Îles. Des séances d’information auront aussi lieu ces prochains jours.

Contrairement à l’an passé, il n’y a pas de limite d’âge pour participer à ce concours entrepreneurial inspiré de l’émission Dans l’œil du dragon. Des séances d’information pour les participants aux catégories Aspirant et Entrepreneur auront lieu le jeudi 12 janvier aux locaux de la SADC Côte-Nord sur l’avenue Arnaud et le 16 janvier aux locaux de Développement économique Sept-Îles à Place Sept-Îles.

Pour les participants de Port-Cartier, une séance d’information sera présentée par la Corporation de développement économique de Port-Cartier au restaurant des Chutes. Il sera possible de s’inscrire lors de ces séances. Un volet scolaire s’ajoute à l’événement cette année. Chaque école secondaire organisera une finale locale entre ses murs. Les gagnants participeront ensuite à l’événement du 16 mars. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook Les dragons Sept-Rivières.

Les dragons seront Sandra Blais, propriétaire de la ferme maricole PURMER et du restaurant 5-60, Bernard Hébert, propriétaire de PCR Plus, Jacques Lafrance, propriétaire du Marché 7 jours et du Toi, Moi, Café, Serge Parent, directeur général de la Caisse Desjardins de Sept-Îles, Marc Pelletier, propriétaire de Vitrerie NorCristal et Isabelle Ross, copropriétaire du Pub St-Marc.