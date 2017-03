Dragon Sept-Rivières: Les gagnants couronnés

Crédit photo : Carrefour jeunesse-emploi

Les dragons de Sept-Rivières ont couronné les gagnants de la deuxième édition du concours à saveur entrepreneuriale, inspiré du concept télévisé, jeudi. Les entrepreneurs, Luc Vallières, Julie Berteaux et Dominique Huard, ont reçu les éloges pour les projets tandis que les étudiants de Jean-du-Nord, Alex, Sheldon et Valère se sont illustrés dans le volet scolaire.

Luc Vallières et son projet Thermex Côte-Nord a remporté les honneurs dans la classe Aspirant, qui récompense les initiatives à l’étape de démarrage. Il aura la chance de séjourner gratuitement à l’École entrepreneuriale de Beauce, un prix offert par la SADC Côte-Nord. Julie Berteaux a raflé la première place dans la catégorie Entrepreneur pour son projet d’expansion de la boutique «Au petit mouton».

Son prix s’accompagne d’une bourse de 5000$ de Mallette, le partenaire principal de l’événement. Le prix «Mentorat Sept-Rivières» a été décerné Dominique Huard de chez Tartines et Babeurre pour son projet «Tartines à la maison» et le coup de cœur a été donné à Luc Vallières.

Nouvelle catégorie

Pour une première fois, le volet scolaire avait sa place. Une demi-finale a eu lieu l’après-midi du dévoilement des lauréats. C’est le projet Mix Création présenté par Alex, Sheldon et Valère, étudiants de l’école Jean-du-Nord, qui a remporté une bourse de 500$ remise par Desjardins. La caisse s’est aussi engagée à fournir aux jeunes la surjeteuse dont ils ont besoin pour améliorer leurs produits de couture.

Sandra Blais (Ferme maricole PURMER), Isabelle Ross (Pub St-Marc), Jacques Lafrance (Gestion 7Jours), Serge Parent (Caisse populaire Desjardins), Marc Pelletier (Vitrerie Norcristal) et Bernard Hébert (PCR Plus 97) formaient le panel de dragons. Hélène Desaulniers (La Patte complice), Josée Leblanc (Atikuss), Guillaume De Champlain (Michaud Volkswagen), Pierre-Alexandre Gauthier (Atelier Laforge) et David Vaillancourt (Plomberie du Portage) composaient l’équipe des dragons mentors.

La firme Mallette a déjà confirmé sa participation pour l’édition 2018.