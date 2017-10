Dix camionneurs perdent leur emploi sur la Côte-Nord

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Les terminaux de TST Overland Express de Sept-Îles et Baie-Comeau ont respectivement fermé leurs portes les 6 et 13 octobre dernier, laissant une dizaine de camionneurs nord-côtiers sans emplois.

TST Overland Express a transféré son volume de livraison de marchandises sur la Côte-Nord aux entreprises Transport Morneau et Groupe Transcol. Ce transfert a occasionné la fermeture des terminaux de Sept-Îles et Baie-Comeau, ainsi que la perte d’une dizaine d’emplois.

Lorsqu’ils travaillaient pour TST Overland Express, les camionneurs étaient tous des syndiqués de la centrale syndicale des Teamsters. Après la fermeture, certains camionneurs ont pu être embauchés par la compagnie Transport Morneau, une entreprise non syndiquée. D’autres ont trouvé refuge chez Groupe Transcol, une entreprise affiliée à la centrale syndicale Teamsters.

Contestation

Le directeur des communications du syndicat des Teamsters, Stéphane Lacroix, assure que des griefs seront déposés. «Nous, on va contester ça parce qu’en principe, ces travailleurs-là auraient du continuer à travailler chez TST Overland et à gérer le volume de transport», dit-il.

Selon M. Lacroix, la transaction entre TST Overland et Transport Morneau serait uniquement motivée par des raisons financières. «Pour maximiser des profits, on fait perdre dix emplois et on remet le volume à une compagnie non syndiquée», indique-t-il.

De plus, il accuse Transport Morneau d’offrir des conditions de travail «médiocres».

Pour l’instant, Teamsters dit évaluer toutes les options légales possibles pour que le volume de livraison de marchandise soit récupéré par TST Overland Express. «On va essayer de faire en sorte que ces dix emplois-là soient sauvés. On estime que ça enfreint la convention collective et que c’est une décision abusive», dit-il.

Pénurie canadienne

Le représentant de Teamsters rapporte qu’une véritable pénurie de main-d’œuvre frappe actuellement l’industrie canadienne du camionnage. «Cette pénurie-là est directement reliée aux conditions médiocres qui sont offertes aux travailleurs non syndiqués. Ça met une pression sur les travailleurs syndiqués, qui eux, doivent travailler plus rapidement».

Pour M. Lacroix, la transaction entre TST Overland Express et Transport Morneau est la représentation d’une véritable tendance. «Au final, les entreprises syndiquées prennent une partie de leurs livraisons pour la remettre à une entreprise non syndiquée, afin de maximiser les profits. Nous, on veut lutter contre cette tendance-là», dit-il.

TST Overland Express n’a pas voulu émettre de commentaires sur la transaction. Transport Morneau n’a pas encore retourné nos appels.