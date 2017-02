Diversification: Une délégation d’affaires en visite à Thetford Mines

Crédit photo : Courtoisie

Une délégation de 12 intervenants économiques et entrepreneurs de Sept-Îles ont fait le chemin jusqu’à Thetford Mines dans l’espoir de tisser des liens avec les entreprises locales de l’endroit, qui ont eu à faire l’effort de la diversification après la fin de l’amiante.

Des membres de Développement économique Sept-Îles (DÉSI), de la Chambre de commerce et de la ville, dont le maire de Sept-Îles, accompagnaient les représentants du Groupe G7, Optik 360, Formothane, Adémétal et BBMarine.

«Pour les intervenants, c’était d’aller échanger avec nos homologues par rapport aux méthodes utilisées là-bas autant pour la sensibilisation à l’entrepreneuriat que pour le soutien aux entrepreneurs», explique le conseiller en développement économique chez DÉSI, Paul Lavoie.

La délégation a pu visiter l’Espace Entrepreneuriat Région Thetford, le Centre de Technologie minérale et plasturgie et Oleotek, un centre de recherche sur les procédés de chimie renouvelable. «Les entrepreneurs ont aussi pu faire des visites individuelles chez d’autres entreprises», ajoute M. Lavoie. «Soit pour trouver des partenariats d’affaires, trouver des fournisseurs ou même des clients potentiels».

Selon le conseiller en développement économique, il a fort à parier que de nouveaux liens seront tissés. «Les entrepreneurs étaient emballés», dit-il. «On voulait les aider à trouver de nouveaux partenaires et peut-être développer de nouveaux marchés» ou compléter leur offre.

Modèle de l’entrepreneuriat

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, a déjà affirmé que la ville devrait s’inspirer du modèle de Thetford Mines dans le but de diversifier son économie et être moins dépendante de la grande industrie. La visite s’inscrivait d’ailleurs dans cet esprit. «(Thetford Mines) s’est retrouvé avec plus d’industries motrices pour leur ville et ils ont eu à se rendre à l’évidence qu’il fallait qu’ils se diversifient», rappelle M. Lavoie.

De fil en aiguille, Thetford Mines a été nommée la première ville entrepreneuriale du Québec en 2014. «La volonté de diversification étant présente ici aussi (…) c’était de voir qu’est-ce qu’eux font qui pourrait être rapatrié ici. On n’est pas au stade où ils étaient rendus parce que notre industrie minière est encore vivante sauf que c’est une belle occasion pour essayer d’importer des choses qui fonctionnent», poursuit-il.

Développement économique Sept-Îles entend d’ailleurs récidiver avec l’organisation de visites similaires à l’avenir.