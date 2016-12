La directrice du RSEQ Côte-Nord dit «oui!» au 1 000 km cycliste du GDPL

Parfois, on fonce tête première dans un défi. D’autre fois, on y réfléchit, on dit «non», on se fait relancer et on y repense, on analyse et on prend une décision. Cette dernière option, c’est celle de la directrice générale du Réseau du sport étudiant de la Côte-Nord, Cindy Hounsell, qui a choisi de vivre la 9e édition du 1 000 km cycliste du Grand défi Pierre Lavoie des 15, 16, 17 et 18 juin prochain, du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal, à relais.

Approchée par le PDG du RSEQ, Cindy Hounsell a d’abord dit «non» à joindre l’équipe du RSEQ pour l’événement, faute de temps et ne se trouvant pas en forme, l’activité physique ne figurant plus trop dans l’horaire de la mère de deux enfants (3 et 6 ans). M. Gustave Roel est cependant revenu à la charge!

On y repense, on en parle! Le conseil d’administration du RSEQ Côte-Nord a offert son soutien à sa directrice, appuyée par les instances régionales du réseau, collaborateur pour l’achat du vélo.

«C’était une belle occasion pour me remettre en forme et après analyse avec la famille je me suis dit que c’était un beau défi à relever et que je devais montrer l’exemple face aux saines habitudes de vie, les valeurs prônées par Pierre Lavoie. J’ai accepté sans trop savoir dans quoi je m’embarquais», a indiqué Cindy Hounsell, la femme de 39 ans pour qui le «monde» du vélo représente l’inconnu.

«Je n’ai jamais pédalé en peloton, ni avec des « clips », mais je sais que je serai bien encadré là-bas», a-t-elle mentionné, ajoutant qu’elle profitera de contacts dans la région dans sa préparation.

Grâce à Top Niveau

Et cette préparation, elle est déjà bien entamée pour Mme Hounsell, en partenariat avec l’équipe de Top Niveau Gym Clinique et ses propriétaires Yoan Tanguay et Karoline Gilbert, et sa kinésiologue Noémie Gervais, ainsi que des conseils en matière d’alimentation de la nutritionniste-diététiste Isabelle Poirier.

Avec la famille!

Une participation au 1 000 km cycliste du Grand défi Pierre Lavoie vient avec le parrainage d’une école. Le choix de Cindy Hounsell s’est arrêté sur l’école Jacques-Cartier de Sept-Îles, fréquentée par ses enfants. La directrice générale du RSEQ Côte-Nord entend faire bouger les élèves, leur faire cumuler des cubes énergie, via différentes activités (zumba, sortie en vélo,…). Le parlement étudiant de l’école, regroupant de jeunes sportifs, veut faire des liens avec les jeunes du secondaire.