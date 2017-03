La différence s’exprime au Musée régional de la Côte-Nord

Crédit photo : Musée régional de la Côte-Nord

Présentée jusqu’au 2 avril à la salle Jeunesse Port de Sept-Îles du Musée régional de la Côte-Nord, l’exposition «Laissez s’envoler la différence!» découle d’un travail de création effectué par les élèves du Programme d’insertion à la vie communautaire (PIVC) du Centre de formation professionnelle et générale A.-W.-Gagné.

Pour le musée, il s’agit d’une quatrième collaboration avec Martine Desgagnés et son groupe. Cette année, il propose des œuvres colorées prenant la forme de montgolfières qu’ils ont créées en collaboration avec les élèves du DEP en menuiserie de Mario Mourant. Un moyen utilisé pour sensibiliser la population à la déficience intellectuelle.

Des remerciements sont adressés par l’enseignante et ses élèves au directeur du Centre A.-W.-Gagné, Paul Gagnon, à sa secrétaire de direction, Cynthia Plourde, aux éducateurs spécialisés, Jinny Bernier et André Lavoie, au professeur du DEP en charpenterie-menuiserie, Mario Mourant, au supermarché IGA pour sa contribution au vernissage, à Jeannine Otis et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce projet.