Deux personnes gravement blessées suite à une collision

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Une dizaine de véhicules d’urgence se sont rendus sur les lieux d’une collision frontale mardi après-midi. L’accident, survenu près du pont de la rivière des Rapides, implique deux automobiles.

L’accident s’est produit à 14h et les deux personnes «subissant des blessures sérieuses» ont été transportées vers le centre hospitalier de Sept-Îles. La route 138 a été complètement fermée sur les lieux de l’incident. Une enquête sera faite pour déterminer les causes et circonstances mentionne la Sergente Ouellet, agente d’information pour la Sûreté du Québec.