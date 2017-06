Deux entrepreneurs de la Côte-Nord en mission à Helsinki

Crédit photo : Le Nord-Côtier

(LE MANIC) Deux entreprises de la Côte-Nord font partie de la délégation canadienne au SMEs’ Helsinki Mission, qui se tenait les 5 et 6 juin à Helsinki, en Finlande.

Par Charlotte Paquet

Commerce international Côte-Nord et son directeur général, Jean-François Ouellon, se réjouissent de la sélection de Fransi, de Baie-Comeau, et du Groupe G7, de Sept-Îles, pour la première édition de ce forum commercial d’envergure internationale. La mission canadienne est une initiative du Montreal Group, un forum mondial formé des représentants des neuf banques de développement, dont celle du Canada.

L’objectif du SME’s Helsinki Mission est de rassembler des PME provenant de sept pays du monde afin de les assister dans la diversification de leurs activités commerciales dans le domaine des technologies vertes et de l’Internet des objets. (IdO)

Grâce à l’évolution du numérique et de l’Internet, l’IdO s’attarde aux technologies qui permettent aux appareils de se connecter entre eux à distance dans les secteurs domestique et industriel. Ces technologies permettent de réduire les couts de production et de faciliter la logistique, et ce, peu importe l’éloignement géographique, d’où leur grand intérêt pour plusieurs entreprises nord-côtières.

Entre une et cinq PME ont été sélectionnées dans chaque pays. C’est donc dire que des cinq entreprises de la délégation canadienne, deux proviennent de la Côte-Nord. Comme le souligne Jean-François Ouellon, c’est grâce au soutien d’Alain Thivierge, directeur de Naturallia 2017, que Commerce international a soumis la candidature de ces deux entreprises de la Côte-Nord qui se démarquent par leur capacité d’innover et leur vision axée sur le développement durable.

À Helsinki, Karl Guillemette (G7) et Richard Imbeault (Fransi) pourront s’inspirer des meilleures pratiques lors de visites industrielles et de conférences. Ils auront aussi l’occasion d’échanger avec des entreprises aux besoins complémentaires. Le représentant de Naturallia sera aussi du voyage.

M. Ouellon rappelle enfin qu’une telle mission commerciale demeure une belle vitrine sur le savoir-faire nord-côtier. Elle permet aussi à ses participants de créer des liens avec d’autres gens d’affaires.