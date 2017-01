Deux clubs des Macareux AAA remportent l’argent à Vaudreuil-Dorion

Crédit photo : Courtoisie

Quatre équipes des Macareux de la Côte-Nord se trouvaient à l’horaire de tournois Invitation AAA de Volleyball Québec, samedi. Les trois formations féminines de la région jouaient à Vaudreuil-Dorion et celle de gars en Beauce. Les filles U15 Ouest et celles U16 ont atteint la finale de leur catégorie en division 1.

Les volleyeuses U16 de Sept-Îles, avec aussi une Portcartoise dans l’alignement, n’auront perdu qu’une seule fois dans la journée. C’est survenu en finale, match décisif perdu en trois manches contre les Lynx de la Rive-Sud.

L’autre club des Macareux qui s’est retrouvé en match ultime, c’est celui du U15 Ouest, avec des Baie-Comoises dans la formation, ainsi que trois Portcartoises (Frédérique Maltais, Rosalie Deschambault et Valérie Morin). En finale, elles ont perdu en trois manches contre le Volti de Drummondville (22-25, 25-17, 11-15).

L’équipe U15 filles de Sept-Îles ne s’est pas retrouvée dans la ronde des médailles. «C’a quand même bien été sur certains trucs, résultats et victoires un peu moins, mais on sort grandi, et on sait à quoi s’attendre pour le reste. On a bien servi et bien défendu, mais on n’a pas assez confiance à l’attaque. On devra mettre l’emphase là-dessus. Je pense qu’on peut créer des surprises plus tard», a fait savoir l’entraîneure Caroline Lapierre.

Chez les gars, les Septiliens, dans le U16, ont pris le neuvième rang en Beauce. «Tous les matchs ont été serrés. Belle performance des gars, nous avons déjà hâte au prochain tournoi, car nous savons quoi travailler (bloc et soutien)», a indiqué Julie Bernier.