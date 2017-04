Destination Sept-Îles Nakauinanu met la table pour 2018

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

L’heure était au bilan et à la projection pour Destination Sept-Îles Nakauinanu. Après dix années de découvertes nordiques, l’organisme responsable de l’accueil des croisières anticipe une augmentation importante du nombre de navires pour 2018 notamment avec la venue du «mythique» navire Queen Mary 2.

Bien que la saison 2017 s’annonce fort occupée avec l’arrivée de 4 091 passagers et membres d’équipage en quatre jours, l’ajout de deux nouveaux clients ainsi que le passage d’une horde de grands voiliers, c’est réellement en 2018 que l’organisme prévoit vivre son année record.

Un nombre de 17 000 passagers et membres d’équipage sur un total de 13 jours sont attendu pour 2018. De ce nombre, plusieurs seront issus de navires qui accosteront au port de Sept-Îles pour la première fois de leur existence. Les compagnies P&O et Cunard, deux nouveaux clients pilotant des navires de plus de 2500 passagers, ont déjà confirmé leur passage l’année prochaine. Parmi les différentes escales, c’est probablement celle du 28 septembre qui risque d’attirer les foules alors que le Queen Mary 2 jettera l’ancre pour la première fois dans la baie de Sept-Îles.

Grand rassemblement sur le Saint-Laurent

Pour attirer les croisiéristes, Destination Sept-Îles Nakauinanu se doit d’offrir un carnet d’activités et d’excursions à la hauteur de ce qui se fait au sein de l’Association des croisières du St-Laurent. Mais au-delà de l’excursion autour de l’archipel de Sept-Îles, de la visite du site traditionnel Innu Tenina et de la multitude d’autres activités offertes, se serait la gentillesse et l’accueil de la population septilienne qui charmerait la majorité des croisiéristes, selon l’organisme.

Suivant ce constat et en l’honneur des nombreux partenariats qui permettent de fournir un accueil de grande qualité, l’escale septilienne se positionnera comme un lieu de grand rassemblement avec les différentes communautés locales.

«Promesse de service en tête, nous souhaitons que le positionnement de l’escale reflète les racines multiculturelles de notre histoire, ainsi que le caractère rassembleur et chaleureux qui nous habite. Le slogan choisi s’inspire donc de l’histoire des peuples nomades de notre région et de nos magnifiques berges sablonneuses qui servaient autrefois, et encore aujourd’hui, de terre d’accueil et de grands rassemblements», a affirmé la chef d’escale, Marie-Ève Duguay lors de la conférence de presse à l’Hôtel de Ville, jeudi.

Chaleureux, mais sceptiques?

Destination Sept-Îles a profité de l’occasion pour remercier l’appui financier de ses nombreux partenaires dont celui récemment annoncé de 175 000$ de la part de la Ville de Sept-Îles. Entre autres, ce financement donnera les moyens à l’organisme de bâtir un pavillon d’accueil permanent ainsi que de créer un carnet d’activités hivernales leur permettant de prolonger la saison d’accueil.

Pourtant, bien que l’accueil de la population locale soit l’un des plus grands critères d’appréciation de l’escale, des citoyens ont contesté, notamment sur les réseaux sociaux, la pertinence d’accorder une aussi grande somme d’argent à la séduction des compagnies de croisières ou questionné les retombées réelles de l’accueil de croisiéristes à Sept-Îles.

«Nous sommes en train d’élaborer un plan de communication pour expliquer comment calculer la rentabilité d’un projet comme ça», a tenu à spécifier la présidente de l’organisme, Manon Langlois.

«Il y a beaucoup d’inconnus et nous avons souvent le réflexe d’évaluer une rentabilité économique alors que nous sommes en mode investissement et qu’il y a des retombées qui sont humaines et qui influencent la qualité de vie. Nous n’aurions pas le port et la refonte du Vieux-Poste si ce n’était pas du dossier des croisières», poursuit-elle rappelant les 30 millions d’investissements injectés à Sept-Îles depuis le démarrage du projet des croisières.

Dix ans d’accueil de croisières à Sept-Îles

Statistiques visiteurs :

28 journées d’escale

13 navires différents

11 lignes de croisières

Plus 50 000 visiteurs

1700 passagers et membre d’équipage en moyenne par navire

Taux de débarquement des passagers : 85%

Taux de vente des excursions moyen : 35%

Excursions les plus populaires :

Zodiac dans l’archipel, observation des baleines et tournée des iles

Site traditionnel innu authentique sur la rivière Moisie

Tours guidés des musées et autres attraits touristiques de la région

Excursions en hélicoptères

30 millions d’investissements :