Le dépassement au cœur d’un 16e Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord

Crédit photo : Le Nord-Côitier

Les artisans du sport nord-côtier ne seront pas sur le tapis rouge le 11 novembre prochain, mais tout comme. Ils seront les vedettes, sous les réflecteurs, de l’édition 2017 du Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord. L’événement au Centre des congrès récompensera athlètes, équipes, entraîneurs, officiels, administrateurs et autres.

En conférence de presse jeudi dernier, Loisir et Sport Côte-Nord a dévoilé les grandes lignes de la 16e édition de son rendez-vous de reconnaissance. Les étudiants-athlètes nord-côtiers seront honorés et récompensés de bourses dans plus d’une catégorie, notamment Relève, Élite Côte-Nord, Personne handicapée et Élite provinciale. Tout au long de la soirée, marquée également d’hommages, ce sont 51 900$ qui seront distribués.

Ce sont 91 dossiers qui ont été soumis pour le Gala Méritas 2017. Plusieurs de ces dossiers ont été évalués par le jury, conduit par Pier Gilbert, assisté de Jean Renaud, Isabelle Alain, Sandro Celant, Rémi Couture, Rodrigue Simard et moi-même, pour déterminer les lauréats dans quelque dix catégories (athlète masculin et féminin – sport collectif et individuel, athlète personne handicapée, équipe, entraîneur, officiel, administrateur, prix spécial du jury et prix reconnaissance).

Mme patinage artistique

La présidence d’honneur de l’événement du 11 novembre a été confiée à Mme Hélène D’Amour, dame bien connue dans le milieu du patinage artistique, un honneur qu’elle accueille avec plaisir. «Je ne fais pas du bénévolat pour recevoir des honneurs, quand on décide d’en faire, on se donne sans attendre quoi que ce soit en retour», a-t-elle mentionné. «On est riche de ce que l’on est et non pas de ce que l’on possède», a-t-elle renchéri pour décrire ce qu’elle ressent.

Mme D’Amour a rappelé dans son allocution que grâce à Loisir et Sport Côte-Nord, «la région peut aider les organismes, les athlètes et les bénévoles par différents moyens. L’URLS peut également reconnaître tous ceux qui persévèrent, qui sont déterminés à vouloir aller plus loin, qui veulent se dépasser.»

Ceux et celles qui souhaitent assister au Gala, où le dépassement sera souligné, il est possible de se procurer des billets au coût de 30$ en téléphonant au 1 888 330-8757. Quelque 300 personnes sont attendues pour la soirée.