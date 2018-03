Denis Laflamme prend goût aux grands honneurs du Alouette Côte-Nord Invitation

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Denis Laflamme a certainement un abonnement au gros trophée du Alouette Côte-Nord Invitation, l’emblème de la classe «A». Il a décroché les grands honneurs pour une neuvième fois en 21 ans. Ce tournoi de curling en était à sa 66e présentation du 28 février au 4 mars.

Le Septilien Denis Laflamme et ses coéquipiers Jean-Pierre Morin et Steve Tremblay ont assuré la défense du titre de 2017. Pour 2018, le quatuor était complété par Éric Perron.

En finale de la classe «A», dimanche après-midi, Équipe Laflamme, dans un match chaudement disputé, a eu le dessus sur Ghislain Boisvert et ses partenaires de jeu Yannick Michaud, Claude Lauzier et Jean-François Lapierre.

Pour la finale du «B», le titre allait assurément prendre la direction ouest de la 138 avec les équipes en présence pour le dernier duel. Il poursuivra sa route jusqu’à Baie-Comeau, grâce à la victoire en finale de Claude Arsenault et ses comparses de curling Claude Forget, Alain Roy et Roger Montigny. Ils ont disposé des Port-Cartois Daniel Beaudet, Pascal Émond, Éric Normand et Simon D’Astous.

La finale de la classe «C» a été à l’avantage de la formation septilienne d’André Lessard (avec Éric Lavoie, Yan Crousset et Phil Gagnon), victorieuse sur celle de Guy Dionne (avec Mathieu Morasse, Donald Arsenault et Christine Russel). Port-Cartier n’est pas partie les mains vides. Joël Collin, Robert Lebel, Denis Gagnon et Daniel Pineault ont remporté la finale «D» contre Gaston Bernier et ses coéquipiers Léonard Landry, Dany Bernier et Dany Thibault.

Les finales «Consolation» pour chacune des classes ont été remportées par la formation baie-comoise d’Alexandre Butland pour le «A», par celle de Cindy Dallaire pour le «B», par celle de Laval Chouinard pour le «C» et par celle de Pierre Deschênes pour le «D».

À-côtés

Les joueurs des 28 formations participantes à la 66e édition du Alouette Côte-Nord Invitation auront été bien servis au cours des cinq jours de compétition. En dehors des glace, ils ont eu bien du plaisir au cours des différentes activités offertes par l’organisation; les repas et les soirées karaoké et dansante. Seule Dame Nature a fait tomber à l’eau les glaces érigées à l’extérieur avec la douce température de la fin de semaine. À défaut de ce financement, le programme junior du Club de curling de Sept-Îles s’est tout de même vu remettre 1 000$ pour le souper «guédilles» du jeudi, le fruit du travail de Guy Dionne, de sa femme Marie-Claude, de leurs enfants et d’autres bénévoles, de même que l’apport des Pêcheries Uapan et des Agences océaniques du Bas-Saint-Laurent.