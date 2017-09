Le Demi-marathon Rosaire Roy toujours en forme, en santé et en beauté!

Quelque 230 personnes ont pris soin de leur forme, de leur santé et de leur beauté, samedi, à Port-Cartier. Leur façon de faire, prendre part à la 25e édition du Demi-marathon Rosaire Roy. 178 personnes l’ont fait à la course, 54 à la marche.

Plusieurs des participants ne sont pas passés inaperçus. Ils arboraient le chandail d’un rose frappant offert par le comité. Et cette 25e édition, malgré une légère baisse du nombre de participants, explicable par la tenue d’autres événements, a été un succès.

Au-delà de la pluie et du ciel nuageux, les participants y sont allés de dépassement personnel. Pour l’épreuve reine, le 21 km, Pascal Boudreault et Annie Potvin sont les gagnants chez la gent masculine et chez celle féminine.

Succès

Le succès du Demi-marathon Rosaire Roy, édition 2017, repose sur l’engagement d’une quarantaine de partenaires et commanditaires, dont certains nouveaux, et sur le dévouement de la cinquantaine de bénévoles, qui font partie de l’équation, tel que souligné par le président du comité organisateur, Sylvio Barriault, lors de la cérémonie de remise de médailles.

La mairesse de Port-Cartier a pour sa part mentionné que la santé des participants et leur sourire, «ça valait son pesant d’or».

L’organisation se tournera maintenant vers sa 26e édition, au calendrier pour le 8 septembre 2018. Elle travaillera à offrir les inscriptions en ligne et à ajouter le 15 km aux distances offertes.

Les podiums

21 km – Hommes

Or : Pascal Boudreault (41 ans – Port-Cartier) 01:37:39.7

Argent : Hugo Lavoie (40 ans – Sept-Îles) 01:45:29.6

Bronze : Éric Auger (28 ans – Port-Cartier) 01:47:04.6

21 km – Femmes

Or : Annie Potvin (36 ans – Sept-Îles) 01:43:57.7

Argent : Stéphanie Poirier (43 ans – Sept-Îles) 01:46:51.5

Bronze : Martine Desbiens (36 ans – Port-Cartier) 01:49:18.6

10 km – Hommes

Or : François Garneau (35 ans – Baie-Comeau) 00:38:33.0

Argent : François Hardy (53 ans – Sept-Îles) 00:43:55.8

Bronze : Yvan Morin (55 ans – Clarke City) 00:49:18.8

10 km – Femmes

Or : Joanie Guadreault (33 ans – Sept-Îles) 00:49:44.7

Argent : Brigitte Chamard (37 ans – Port-Cartier) 00:50:06.5

Bronze : Émilie Boissé (31 ans – Port-Cartier) 00:51:32.5

5 km – Hommes 17 ans et moins

Or : Jean-Philippe Gauthier (16 ans – Port-Cartier) 00:26:40.3

Argent : Olivier Cormier (12 ans – Port-Cartier) 00:29:00.4

5 km – Femmes 17 ans et moins

Or : Laurianne Vigneau (14 ans – Port-Cartier) 00:23:38.2

Argent : Marie-Kali Dupuis (14 ans – Port-Cartier) 00:28:47.7

Bronze : Frédérique Maltais (15 ans – Port-Cartier) 00:29:22.7

5 km – Hommes 18 ans et plus

Or : Billy Fillion (44 ans – Sept-Îles) 00:20:38.0

Argent : Sébastien Morneau (43 ans – Port-Cartier) 00:22:59.8

Bronze : Pierre Rondeau (40 ans – Port-Cartier) 00:28:09.5

5 km – Femmes 18 ans et plus

Or : Karine D’Astous (29 ans – Rivière Pentecôte) 00:24:41.4

Argent : Audrey Gravel (37 ans – Port-Cartier) 00:26:17.7

Bronze : Nancy St-Gelais (44 ans – Port-Cartier) 00:26:19.4

2,5 km – Hommes 12 ans et moins

Or : Isaac Moreau (11 ans – Port-Cartier) 00:09:55.9

Argent : Olivier Tremblay (10 ans – Port-Cartier) 00:10:34.3

Bronze : Alex Lapierre (11 ans – Port-Cartier) 00:11:12.0

2,5 km – Femmes 12 ans et moins

Or : Anélia Lapierre (12 ans – Port-Cartier) 00:11:19.5

Argent : Audréanne Fillion (12 ans – Port-Cartier) 00:12:40.6

Bronze : Sarah-Ève Sergerie (12 ans – Port-Cartier) 00:13:54.3

2,5 km – Hommes 13-17 ans

Or : Jules Croteau (13 ans – Sept-Îles) 00:10:05.7

Argent : Antoine Girard (13 ans – Port-Cartier) 00:11:26.6

2,5 km – Femmes 13-17 ans

Or : Maxim Dumas (13 ans – Port-Cartier) 00:11:38.5

Argent : Laurie Tremblay (13 ans – Port-Cartier) 00:12:29.5

Bronze : Camille Philippe Bezeau (14 ans – Port-Cartier) 00:12:59.9

2,5 km – Hommes 18 ans et plus

Or : Simon Bellerive (33 ans – Sept-Îles) 00:13:13.2

Argent : Isaias Barahova Cordova (34 ans – Port-Cartier) 00:14:53.8

2,5 km – Femmes 18 ans et plus

Or : Mélanie Vermette (41 ans – Port-Cartier) 00:13:54.4

Argent : Jessica Deschênes-Cervantes (27 ans – Port-Cartier) 00:14:38.8

Bronze : Julie Marchand (39 ans – Sept-Îles) 00:16:22.5