La délégation du Cégep connaît l’aventure!

Pour une deuxième année, le Cégep de Sept-Îles fait partie des établissements d’enseignement qui prendront part à La Course, événement du Grand Défi Pierre Lavoie, qui se tient cette fin de semaine. Quelque vingt étudiants du collège, en équipe avec dix de Manikoutai, courront Québec-Montréal à relais.

À la tête de la délégation du Cégep de Sept-Îles, Johannie Roy sait à quoi s’attendre comme événement, l’ayant vécu l’an dernier, comme quelques-uns de ses étudiants-coureurs et d’autres à titre d’accompagnateur.

«Je me sens prête comme coordonnatrice, mais c’est tout le temps une aventure. La préparation a bien été et je suis moins inquiète, car je sais dans quoi on s’embarque», a mentionné Mme Roy.

La participation de l’an passé a permis à ceux et celles qui l’ont vécu de contaminer les autres. Et pour ce qui est de courir la nuit, c’est le moment tant attendu selon Johannie. «On a tellement eu de fun. Et courir sous la pluie dans le noir, ç’a donné une ambiance folle.»

Au groupe d’étudiants du Cégep s’ajoute une dizaine de Manikoutai. «C’est grâce à Jean-du-Nord et Manikoutai si on est là. On est reconnaissant. Ils nous ont donné la piqûre.»

La délégation septilienne ne tardera pas pour le retour sur la Côte-Nord puisque des étudiants ont des examens lundi.

Vous pourrez suivre les participants du Cégep et de Manikoutai via Facebook (GDPL La course – Cégep de Sept-Îles).

