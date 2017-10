Défi Têtes à prix: Près de 15 000$ récoltés dans Sept-Rivières

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Avec pour tête d’affiche Wayne Malouin, 17 participants ont pris part à la plus récente édition du Défi Têtes à prix de Sept-Rivières qui s’est tenue le 14 octobre à Place de Ville. L’événement-bénéfice a permis à l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) de récolter plus de 14 500$.

Pour Wayne Malouin, cette somme représente un peu plus du double de l’objectif initial qu’il s’était fixé, soit 7 000$. «C’est une collecte dont je suis fière. Je remercie tous les participants qui ont accepté de se faire raser les cheveux pour la cause. Je n’hésiterai pas à recommencer si l’offre se présente à nouveau. C’est une belle aventure dont je ne conserve que du positif», prétend-il avec beaucoup d’enthousiasme.

Il est important de souligner que le montant récolté par l’ACEQ sera investi entièrement dans l’offre de services visant à assurer le mieux-être physique et psychologique des personnes atteintes d’un cancer et leurs proches. Parmi eux, on retrouve l’Hôtellerie Omer-Brazeau à Rimouski, qui constitue une ressource d’hébergement à coût modique.