Défi Têtes à prix 2018 : la libraire Valérie Morais tête d’affiche

Crédit photo : Le Nord-Côtier

«L’idée de participer au Défi Têtes à prix a germé au fil du temps dans ma tête. J’ai toujours éprouvé une immense admiration pour les gens qui y prennent part», mentionne la tête d’affiche du Défi Têtes à prix 2018, Valérie Morais.

La 13e édition du Défi Têtes à prix aura lieu le 13 octobre prochain. L’Association du cancer de l’Est du Québec a annoncé la représentante officielle de l’évènement pour la MRC de Sept-Rivières. Il s’agit de Valérie Morais, propriétaire de la Libraire Côte-Nord à Place de Ville.

«J’ai commencé les démarches avec l’Association lors de l’édition de l’année dernière. J’y ai réfléchi et l’idée a tranquillement fait son chemin», explique Mme Morais. «Cette année en est une particulière pour moi. L’une de mes cousines vit une récidive de cancer du sein. À 29 ans, elle livre une deuxième fois bataille contre la maladie», raconte-t-elle. «C’est sa détermination, son courage et sa joie de vivre qui me poussent à m’impliquer comme tête d’affiche du Défi à Sept-Îles en 2018. Et j’ai besoin de l’appui de toute la communauté pour en assurer le succès!», déclare-t-elle.

Elle tient à rappeler que chaque don a sa place. «Si collectivement on donne tous un petit quelque chose, ça fait beaucoup au bout du compte.»

Aide aux proches

L’Association apporte une aide concrète non seulement aux personnes atteintes, mais aussi à leurs proches mentionne Mme Morais. «Mettre un baume sur les tracas que vivent ces familles au quotidien pour que toutes leurs énergies soient dédiées à combattre la maladie, c’est ce qui me motive à relever moi aussi ce grand défi», affirme-t-elle.

Dans son communiqué, l’Association du cancer de l’Est du Québec mentionne pouvoir soutenir la population à toutes les étapes de la maladie grâce à la générosité des gens de la région.

«On les soutient durant la période d’investigation, pendant les traitements et au moment du retour à la maison. Parmi la gamme des services offerts, on compte un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur le web, des publications qui présentent une information vulgarisée, une variété d’activités pour apprendre à mieux vivre avec le cancer et plusieurs autres services».