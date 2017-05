Défi SOS Santé, Moi pour Toi : Les choses avancent pour les Filantes du Nord

Crédit photo : Robert Mahaits

Les femmes de l’équipe septilienne des Filantes du Nord sont revenues enchantées du lancement officiel du Défi SOS Santé, Moi pour Toi du 29 avril dernier à Montréal, occasion de présentation et de rassemblement des 22 équipes qui courront Montréal-Québec à relais en septembre pour la Fondation des étoiles.

«On a eu un avant-goût de la fin de semaine qui nous attend. Ç’a été super enrichissant de rencontrer les 21 autres équipes ainsi que Chantal Lacroix», a indiqué Catherine Lévesque, la filante en chef.

Ce qui attend Catherine et ses comparses, Mylène Lebel, Karine Therrien, Jeanne-D’Arc Monger, Caroline Arsenault, Marie-Claude D’Amour, Roxanne Martin et Stéphanie Lalonde, c’est le défi monétaire, celui physique et celui humain.

L’aspect financier se déroule bien pour l’équipe septilienne, vers l’atteinte des quelque 20 000$ à amasser. D’autres activités de financement sont prévues prochainement, notamment l’emballage chez Super C lors de la Fête des Mères et la Fête des Pères et les tirages de cartes à gratter.

Il y a bien entendu le défi physique, celui de s’entraîner, ce qu’elles font de façon individuelle depuis octobre et d’être prête à courir 270 km à relais. Et il y a aussi celui humain. «Nous sommes huit femmes de caractères différents et on apprend beaucoup sur soi», a renchéri Mme Lévesque.

Les Filantes du Nord invitent la population à donner à la cause, celle de la Fondation des étoiles, pour la recherche sur les maladies infantiles, mais également orphelines. «C’est notre but premier la cause, et il n’y a pas de petits dons», a souligné la capitaine. Il est possible de faire son don via Facebook (Défi SOS Santé Moi pour Toi – Les Filantes du Nord 2017).