Le CEL’A décroche deux bannières au Championnat régional de cross-country

Crédit photo : Courtoisie

Ce sont 682 personnes qui ont pris part, samedi, au Championnat régional scolaire de cross-country du RSEQ Côte-Nord à Forestville. Pour les étudiants-athlètes des catégories maringouin, benjamin, cadet et juvénile, la compétition servait de sélection pour le Championnat provincial des 20 et 21 octobre à Chicoutimi.

Le Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier a vu ses athlètes lui procurer deux bannières, celle du cadet masculin et celle du juvénile féminin. Pas moins de 12 jeunes de l’établissement feront partie de la délégation nord-côtière pour le Championnat provincial.

Les coureuses et coureurs du CEL’A qui monteront à bord de l’autobus sont Anélia Lapierre, Maxim Dumas, Charles Gauthier, Antoine Girard, Laurianne Vigneau, Anne Brochu, Jacob Girard, Alexandre Paquet, Charles-Olivier Michaud, Claudelle Dumas, Émilie Bacon et Gabrielle Vigneau. Toujours la municipalité du 50e parallèle, Isaac Moreau et Olivier Tremblay, tous deux de l’école St-Alexandre embarqueront aussi.

Le Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles comptera sept participants à Chicoutimi cette fin de semaine, dont trois de la même famille. Il s’agit de Julianne Laflamme, Julie Doucet, Jules Croteau, Éliza Desgagné, Sara Lesage, Émilie Doucet et Maxime Doucet. Vincent Duchesne représentera l’école Gamache pour la Côte-Nord.

Les podiums

Maringouin masculin -1 km (86 participants)

1er : Nicolas Pineault (Saint-Cœur-de-Marie, B-C) 04:01.43

2e : Adam Vollant (Marie-Immaculée, Les Escoumins) 04:02.63

3e : Jean-Michel Hovington (N-D-du-Bon-Conseil, Longue-Rive) 04:04.60

Maringouin féminin – 1 km (91 participantes)

1ère : Élisabeth Martin (Boisvert, B-C) 04:09.80

2e : Éloïse Hébert (Mère d’Youville, P-C) 04:16.23

3e : Maude Lavoie-Nadeau (Leventoux, B-C) 04:17.70

Moustique masculin – 2 km (81 participants)

1er : Zachary Lowe (Bois-du-Nord, B-C) 07:38.45

2e : Éloi Larouche (Marie-Immaculée, Les Escoumins) 07:42.02

3e : Isaac Moreau (St-Alexandre, P-C) 07:44.34

Moustique féminin – 2 km (65 participantes)

1ère : Alice Martin (St-Joseph, Tadoussac) 08:49.82

2e : Anaïs Gauthier (N-D-de-Sacré-Cœur, Sacré-Cœur) 08:56.72

3e : Talie Auclair (Découvertes, Fermont) 09:06.08

Benjamin masculin – 3 km (41 participants)

1er : Charles Gauthier (CEL’A, P-C) 11:29.79

2e : Jules Croteau (Jean-du-Nord/Manik, S-Î) 11:47.41

3e : William Hovington (Des Rivières, Forestville) 11:51.14

Benjamin féminin – 3 km (46 participantes)

1ère : Anélia Lapierre (CEL’A, P-C) 12:36.70

2e : Julianne Laflamme (Jean-du-Nord/Manik, S-Î) 12:50.60

3e : Julie Doucet (Jean-du-Nord/Manik, S-Î) 12:52.81

Cadet masculin – 4 km (23 participants)

1er : Jacob Girard (CEL’A, P-C) 13:57.79

2e : Enzo St-Louis (ESSB, B-C) 15:11.79

3e : Frédéric Beaudet (ESSB, B-C) 15:38.61

Cadet féminin – 4 km (29 participantes)

1ère : Josianne Morin (Des Berges, Bergeronnes) 16:35.85

2e : Éliza Desgagné (Jean-du-Nord/Manik, S-Î) 16:40.88

3e : Laurianne Vigneau (CEL’A, P-C) 17:02.13

Juvénile masculin – 6 km (12 participants)

1er : Édouard Routhier (ESSB, B-C) 23:00.28

2e : Maxime Doucet (Jean-du-Nord/Manik, S-Î) 23:04.20

3e : Olivier Mercier (Des Rivières, Forestville) 27 :07.77

Juvénile féminin – 5 km (9 participantes)

1ère : Claudelle Dumas (CEL’A, P-C) 20:41.00

2e : Émilie Bacon (CEL’A, P-C) 23:16.77

3e : Alicia Miville (ESSB, B-C) 23:45.23

Ouverte Hommes – 6 km (19 participants)

1er : Styve Gagnon (Forestville) 22:03.96

2e : Éric Poirier (Baie-Comeau) 23:57.16

3e : Thomas Jung (Les Escoumins) 24:35.89

Ouverte Femmes – 5 km (20 participantes)

1ère : Medgi St-Pierre (Baie-Comeau) 24:07.98

2e : Lauren Saucier (Voyageurs, Sept-Îles) 24:53.67

3e : Amélie Tremblay (Les Escoumins) 25:14.42

(Pas de médaille dans la catégorie Brûlots Maternelle, 1ère année et 2e année – 160 participants)

Bannières

Maringouin féminin : École Leventoux/École Boisvert, Baie-Comeau

Maringouin masculin : École Leventoux, Baie-Comeau

Moustique féminin : École St-Luc, Forestville

Moustique masculin : École Boisvert, Baie-Comeau

Benjamin féminin : Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Benjamin masculin : Polyvalente des Rivières, Forestville

Cadet féminin : Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Cadet masculin : Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier

Juvénile féminin : Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier

Juvénile masculin : Polyvalente des Rivières, Forestville