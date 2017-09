Début du procès de Mike McKenzie

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Le procès du chef de Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie, a débuté lundi au palais de justice de Sept-Îles et se poursuivra mardi. L’élu fait face à des accusations à caractère sexuelles qui auraient eu lieu il y a une quinzaine d’années.

Le chef Mike McKenzie a été cité à procès, en février, au terme de l’enquête préliminaire mise sur pied à la suite d’accusations portées à son endroit. Il doit répondre à des accusations d’attouchements sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle sur la même présumée victime, «une enfant de moins de 14 ans», entre juin 2000 et mai 2001 à Mashteuiatsh au Lac-St-Jean et à Sept-Îles.

À l’époque l’homme était alors âgé de 26 ans. Les événements auraient notamment eu lieu durant les Jeux autochtones interbandes de Mashteuiatsh. Lors du dépôt des accusations en juin 2016, Mike McKenzie s’était retiré temporairement de ses fonctions de chef tout en clamant son innocence.

Il a réintégré ses fonctions quelques semaines plus tard après qu’un avis juridique, commandé par le conseil de bande, eut confirmé que «tant qu’il n’y a pas eu de déclaration de culpabilité» contre un élu, dont le chef, «il n’y a pas de motif de le suspendre ou de le destituer en vertu du Code électoral, pour être accusé d’infraction criminelle».