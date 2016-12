De nouveaux appuis pour la protection de la rivière Moisie

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Quatre organismes environnementaux se rallient au conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) et à l’Association de la protection de la rivière Moisie (APRM) pour «protéger la rivière Moisie en confirmant le statut permanent à la réserve aquatique projetée».

L’Organisme de bassin versant (OBV) de Duplessis, le Conseil régional de l’environnement, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) et le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe se rallient à ITUM et l’APRM pour confirmer le statut de réserve aquatique de la rivière à saumon.

«La Moisie représente non seulement un patrimoine culturel pour les Innus, mais elle est aussi un des symboles phares pour l’ensemble de la région Côte-Nord», affirment ces organismes. Le territoire de la réserve projetée «est caractéristique des conditions écologiques des régions naturelles de la cuvette du réservoir de Manicouagan et du plateau de la Sainte-Marguerite».

Selon les organismes, «la rivière Moisie est considérée comme la plus importante rivière à saumon au Québec», en raison de son courant fort, de ses nombreuses chutes et rapides et de son accessibilité sur une très longue distance vers l’amont. Le nombre de saumons y est estimé à 6 000, bien qu’il y a en ait déjà eu plus de 20 000.

Plusieurs autres aires de conservation et de gestion se trouvent sur le territoire projetée de la réserve aquatique, dont la réserve écologique de la Matamek. Un statut permanent de protection de la Moisie «viendrait valoriser ses réserves et renforcer leurs statuts tout en formant une réelle unité de conservation», expliquent les organismes.

Les Innus de Uashat mak Mani-Utenam ont profité du forum de l’Arctic Circle, tenue à Québec en décembre, pour réclamer une fois pour toutes la protection permanente de la rivière Moisie. Pour l’heure, ce statut doit être constamment renouvelé.