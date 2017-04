De belles performances du Husky volley au Championnat provincial

Crédit photo : Courtoisie

Plusieurs étudiantes et étudiants des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles étaient absents en classe vers la fin de la dernière semaine. Leur motivation : une participation au Championnat provincial du RSEQ des 8 et 9 avril avec leur équipe respective du Husky, soit en volleyball ou en basketball.

C’est sur les terrains de volleyball que les équipes du Husky ont connu le plus de succès, avec une présence dans le top 8 pour ses trois formations.

Le meilleur classement revient à l’équipe du cadet masculin. Les joueurs dirigés par Julie Bernier ont pris la cinquième place de leur catégorie lors de la compétition de fin de saison à Ville-Marie en Abitibi-Témiscamingue. Il s’en est fallu de peu pour qu’ils se retrouvent dans le carré d’as. En quart de finale, les Septiliens ont été vaincus en trois manches contre les Titans du Collège St-Alexandre de Gatineau, une équipe de sport-études.

Les deux autres formations de volley du Husky, celle du benjamin masculin et celle du juvénile féminin, ont toutes deux terminé au milieu du classement; soit en huitième place. En basketball, les équipes du Husky ne l’ont pas eu facile sur les terrains.

Volleyball – Résultats des équipes de la Côte-Nord

Benjamin masculin (à Saint-Léonard d’Aston)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (Entraîneure : Élise Francis-Méthot)

Ronde préliminaire

0-2 (16-25, 15-25) c. École Marcel-Raymond, Lorrainville (Abitibi-Témiscamingue)

1-1 (20-25, 25-13) c. École du Rocher, Grand-Mère (Mauricie)

0-2 (7-25, 14-25) c. École secondaire de Mortagne, Boucherville (Montérégie)

Match de positionnement

2-1 (8-25, 25-22, 16-14) c. École secondaire du Triolet, Sherbrooke (Cantons-de-l’Est)

Éliminatoires

0-2 (11-25, 12-25) c. Collège Français, Longueuil (Montérégie)

Classement final : 8e/16

Benjamin féminin (à Trois-Rivières)

Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard (Entraîneure : Véronique Proulx)

Ronde préliminaire

1-1 (19-25, 25-13) c. Collège Villa-Maria, Montréal (Montréal)

0-2 (11-25, 13-25) c. Cité des Jeunes, Vaudreuil-Dorion (Lac Saint-Louis)

0-2 (10-25, 18-25) c. Poly des Îles, L’Étang-du-Nord (Est-du-Québec)

Match de positionnement

1-2 (17-25, 25-20, 3-15) c. Collège Laval, Laval (Laval)

Éliminatoires

0-2 (21-25, 11-25) c. École secondaire du Plateau, La Malbaie (Québec/Chaudière-Appalaches)

Classement final : 16e/16

Cadet masculin (à Ville-Marie)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (Entraîneure : Julie Bernier)

Ronde préliminaire

2-1 (25-15, 24-26, 15-9) c. Collège Français, Longueuil (Montérégie)

2-0 (25-7, 25-17) c. École la Source, Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue)

Éliminatoires

1-2 (20-25, 25-23, 6-15) c. Collège Saint-Alexandre, Gatineau (Outaouais)

2-0 (25-18, 25-16) c. Collège Français, Longueuil (Montérégie)

2-0 (25-11, 25-23) c. Polyvalente des Îles, L’Étang-du-Nord (Est-du-Québec)

Classement final : 5e/12

Cadet féminin (à Lorrainville)

Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau (Entraîneur : Christian Desbiens)

Ronde préliminaire

1-1 (25-23, 24-26) c. Académie les Estacades, Trois-Rivières (Mauricie)

2-0 (25-23, 25-17) c. Polyvalente Montignac, Lac-Mégantic (Cantons-de-l’Est)

1-1 (25-19, 19-25) c. Séminaire de Chicoutimi, Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Match de positionnement

2-0 (25-20, 25-15) c. Philemon Wright High School, Gatineau (Outaouais)

Éliminatoires

0-2 (12-25, 13-25) c. Polyvalente Armand-St-Onge, Amqui (Est-du-Québec)

Classement final : 8e/16

Juvénile féminin (à Rivière-du-Loup)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (Entraîneures : Andréanne Whittom/Marithé Beaudin-Mongeau)

Ronde préliminaire

0-2 (22-25, 23-25) c. Institut secondaire Keranna, Trois-Rivières (Mauricie)

1-1 (21-25, 25-23) c. École secondaire de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup (Est-du-Québec)

2-0 (25-14, 25-16) c. Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Outremont (Lac-Saint-Louis)

Match de positionnement

2-1 (25-23, 19-25, 15-8) c. Collège Français, Longueuil (Montérégie)

Éliminatoires

0-2 (14-25, 10-25) c. Collège Saint-Alexandre, Gatineau (Outaouais)

Classement final : 8e/16

Juvénile masculin (à Rivière-du-Loup)

Athlétiques de la Polyvalente des Rivières, Forestville

Ronde préliminaire

0-2 (9-25, 12-25) c. Collège Saint-Alexandre, Gatineau (Outaouais)

0-2 (14-25, 6-25) c. École aux Quatre-Vents, Gaspé (Est-du-Québec)

0-2 (11-25, 8-25) c. Collège Jean-de-la-Mennais, La Prairie (Montérégie)

Match de positionnement

2-1 (18-25, 2519, 15-12) c. MACD (Montréal)

Éliminatoires

0-2 (17-25, 21-25) c. Académie Lafontaine, Saint-Jérôme (Laurentides/Lanaudière)

Classement final : 15e/16

Basketball – Résultats des équipes de l’est de la Côte-Nord

Benjamin féminin (à Ville Saint-Laurent)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (Entraîneur : Denis Gagnon)

2-107 c. École Saint-Laurent, Saint-Laurent (Lac-Saint-Louis)

8-83 c. École secondaire Rochebelle, Québec (Québec/Chaudière-Appalaches)

17-49 c. Edgar Cramp School, Westmount (Montréal)

Classement final : 15e/16

Benjamin masculin (à Ville Saint-Laurent)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (Entraîneur : Jean-François Marquis)

11-77 c. École Jean-de-Brébeuf, Québec (Québec/Chaudière-Appalaches)

23-56 c. Collège Laval, Laval (Laval)

17-59 c. École Langevin, Rimouski (Est-du-Québec)

Classement final : 16e/16

Juvénile masculin (à Grand-Mère)

Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (Entraîneur : François Roy)

27-67 c. École secondaire Leblanc, Duvernay (Laval)

32-38 c. Séminaire de Chicoutimi, Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

32-56 c. École du Rocher, Grand-Mère (Mauricie)

Classement final : 16e/16

Résultats/Classements complets au http://diffusion.s1.rseq.ca/