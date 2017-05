David de la Grande Basque: Un attrait touristique mis en valeur par le théâtre

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Écrite il y a maintenant 20 ans par Dominic Elsliger, la pièce «David de la Grande Basque» sera présentée à la salle Jean-Marc-Dion, le 6 mai à 14h. Prenant la forme d’un grand rêve, cette production théâtrale remplie d’humour invite les spectateurs à découvrir les trésors que revêt l’île Grande Basque.

Dans cette pièce, on suit l’histoire d’un jeune homme en quête d’identité qui se décide à effectuer un court séjour sur l’île Grande Basque. «Intéressé par la biologie, ça l’amène à vouloir en découvrir sa faune et sa flore. À cet endroit, il fait la rencontre de personnages colorés tels que des hommes des cavernes, des fées, des lutins, une magicienne et même une sirène. Ils cherchent tous à le transformer pour qu’il se libère de l’île», a expliqué son auteur, Dominic Elsliger.

À l’image de son contenu, il indique que le travail avec les seize comédiens, qui en composent sa distribution, s’est fait tout en humour. «On travaille là-dessus depuis l’automne. Les comédiens sont fins prêts. Même si plusieurs d’entre eux en sont à leur première expérience sur scène, je peux vous assurer qu’ils se débrouillent très bien, avance-t-il. Comme on a déjà joué cette pièce auparavant et elle avait obtenu du succès, je m’attends à ce que le même scénario se répète.»

Après cette ultime représentation, Dominic Elsliger demeure convaincu que les spectateurs auront envie d’effectuer une virée sur l’île Grande Basque au cours des mois à venir. «C’est à tout le moins l’effet recherché. C’est ce qui nous a amenés à établir un partenariat avec Tourisme Sept-Îles qui en gère les activités touristiques, souligne-t-il. C’est une collaboration qui s’est faite naturellement. Il y a sur cette île un très grand potentiel touristique. C’est un joyau du patrimoine septilien encore méconnu. Je cherche ici à le mettre en lumière.»

Les billets sont en vente à la billetterie de la salle Jean-Marc-Dion ou auprès de Dominic Elsliger, par courriel au claire.dominic@globetrotter.net. Leur coût est de 15$. Le directeur artistique en profite aussi pour remercier tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à la présentation de cette production théâtrale.