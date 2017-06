Dame Nature s’invite au Tournoi de balle de Port-Cartier

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Il y avait de l’action au Centre Cartier de Port-Cartier du 22 au 25 juin, non pas en raison des travaux au bâtiment, mais pour la tenue du Tournoi de balle-molle au profit du Club de natation les Cachalots.

La compétition a réuni pas moins de 21 équipes, inscrites dans l’une ou l’autre des trois classes; Compétition, Participation et Femmes. Il y a aussi eu Dame Nature qui s’est invitée, laissant pas mal de pluie vendredi soir et un bon orage samedi. Mais elle s’est aussi montrée sur son beau jour, avec soleil et chaleur, notamment le dimanche. Spectateurs et joueurs en attente ont cherché de l’ombre!

Sur le terrain, la première finale du lendemain de la St-Jean, celle Consolation Participation, a été remportée 13-9 par les Zeez de Port-Cartier aux dépens des Jays de Uashat mak Mani-Utenam.

Pour la finale Compétition, Signalisation MR de Sept-Îles a eu le meilleur sur la formation locale, gagnant au compte de 7-3. Chez les Femmes, deux clubs de Uashat mak Mani-Utenam s’affrontaient pour le titre. La formation Uashaushkuesset a été décisive face à Innushkuesst en signant une victoire de 8-1.

Du côté de la vraie finale Hommes Participation, pour une quatrième fois en sept ans, sans jamais de doublé, les Gros Cochons Sales de Port-Cartier ont été sacrés, grâce à un triomphe de 7-3 sur Construction Karkajou de Uashat mak Mani-Utenam.

En marge de cette dernière rencontre, c’est d’ailleurs un joueur de l’équipe de la place qui a été honoré du trophée Pierre Martin, remis à un joueur qui s’est démarqué pour son leadership et sa passion pour le sport; le softball. Le récipiendaire pour l’édition 2017 est Stéphane Gagné. Rappelons que M. Martin possédait ses deux qualités, sinon plus, lors de ses années sur les terrains de balle. Il est décédé en janvier 2003.