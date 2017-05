Crue printanière: Reconstruction de la route à l’est de Baie-Johan-Beetz

Crédit photo : MTQ

Le ministère des Transports a débuté samedi, la reconstruction de la route 138 sur 300 mètres à l’est de Baie-Johan-Beetz. Le seul lien routier reliant le secteur au reste de la province est fermé depuis le 7 mai en raison de la crue printanière.

Des inondations ont forcé la fermeture de la 138 entre Baie-Johan-Beetz et Aguanish. Lundi, les barricades avaient été repoussées à 13 kilomètres à l’est de Baie-Johan-Beetz et à 35 kilomètres à l’ouest d’Aguanish pour encercler «que la zone des travaux». «Cela permet de favoriser la circulation locale et l’accès aux résidences secondaires par le biais de routes secondaires», a fait valoir le ministère.

Au moment d’écrire ces lignes, les autorités n’avaient toujours pas idée du moment auquel le lien routier pourrait être complètement rouvert. Le ministère a amorcé samedi les travaux de la reconstruction complète de la route sur 138 sur environ 300 mètres. Un ponceau a aussi été remplacé et quelques autres seront ajoutés «afin que cette situation ne se reproduire plus», a indiqué le ministère.

Les travaux s’effectueront 24 heures sur 24 «afin de rétablir la circulation» dans les meilleurs délais. Depuis samedi, les autorités ont essentiellement aménagé une brèche pour laisser l’eau s’écouler. Lorsque la route rouvrira, le tronçon sera sur le gravier, «mais elle sera sécuritaire». L’asphaltage sera exécuté ultérieurement. Le ministère fera connaître «un état quotidien» de la situation.

Pas de voie de contournement

Le ministère des Transports explique par ailleurs avoir évalué la possibilité d’aménager une voie de contournement, mais que la durée des travaux pour le faire et la reconstruction de la route sur 300 mètres «est sensiblement la même». L’organisation régionale de la sécurité civile coordonnait lundi, la mise en place de ponts aériens et maritimes pour donner accès au territoire.