Crue printanière: État du réseau routier

Le ministère des Transports a fait le point jeudi sur l’état du réseau routier de la Côte-Nord dont certains tronçons subissent les contrecoups des crues printanières.

La route 138 demeure fermée à la circulation entre Baie-Johan-Beetz et Aguanish. Trois sites sont sous surveillance sur le tronçon d’environ 300 mètres. Des torrents d’eau inondent la chaussée et le ministère attend que le niveau d’eau diminue pour entreprendre les travaux de correction. Jeudi, le niveau était néanmoins passé de 14 à 9 pouces mais «l’état de la chaussée continue de se dégrader».

Le ministère prévoit reconstruire le tronçon et remplacer un ponceau. Les autorités évaluent «divers scénarios afin de rouvrir la route le plus rapidement possible» mais il est toujours impossible de se prononcer sur un moment de réouverture de la route. Depuis mercredi, la circulation se fait en alternance entre Aguanish et Natashquan. Les véhicules d’une longueur de 10 mètres sont interdits.

Au kilomètres 1007 de la route 138 à Sept-Îles, une voie est toujours fermée. Un retour à la normale est prévu d’ici la fin de journée, jeudi. Plus à l’est, à Tête-à-la-Baleine, deux ruptures de la route d’accès à l’aéroport ont nécessité la fermeture d’une voie. L’aéroport est néanmoins toujours accessible. De l’autre côté, à Godbout, la circulation est en alternance au kilomètre 833 en raison d’un glissement de terrain.

Pour connaitre l’état du réseau routier en temps réel, visitez le Québec 511.