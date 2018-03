Le créateur de Pur Vodka en conférence à Sept-Îles

Crédit photo : Félicie Hubert

Le dynamique entrepreneur Nicolas Duvernois, fondateur de Pur Vodka, vient démystifier, humaniser et encourager l’entreprenariat à Sept-Îles.

Nicolas Duvernois a eu son idée de Pur Vodka en 2006 et a vendu sa première bouteille en 2010. Son entreprise est en pleine croissance et compte maintenant une quarantaine d’employés. La compagnie est le plus grand producteur de spiritueux au Québec et l’un des plus grands au Canada. Ses produits Pur Vodka et Romeo’s Gin sont distribués dans plusieurs pays.

Le prospère entrepreneur sera de passage à Sept-Îles le 28 mars. Il présentera sa conférence Entreprendre à l’état pur ,en journée, à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles. Il sera ensuite à un 5 à 7 cocktail-conférence organisé par la Jeune Chambre de commerce de Sept-Îles.

Sa conférence «très divertissante» vise à démystifier, humaniser et encourager l’entreprenariat. L’homme d’affaires veut réveiller une petite flamme chez ceux qui ont des idées, mais qui pensent qu’ils ne peuvent pas être entrepreneurs. Pour ce faire, il amène les gens dans les coulisses de l’entreprenariat en témoignant de ses expériences et en citant les exemples d’autres entreprises.

«Ce qui m’intéresse, c’est toutes les histoires en arrière des produits, les petits détails qu’on ne raconte jamais, mais qui sont tellement importants à raconter, parce que c’est ce qui fait en sorte qu’on arrive à faire la différence», dit-il. «À la fin, c’est une histoire qui se raconte. Mais surtout qu’on réalise que le monde des affaires ce n’est pas toujours une ligne droite, mais qu’à force de persévérance, de travail et de plusieurs autres facteurs, on a une bonne chance de réussir.»

Un futur dragon?

L’homme de 36 ans dit vivre des années très excitantes et très motivantes. Il a d’ailleurs arrêté de calculer les heures de travail. Il est président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, siège sur le conseil d’administration d’Investissement Québec et écrit dans le journal Les Affaires.

Il s’implique aussi dans l’aide entreprenariale. Il a cofondé Le Mouvement Adopte Inc. où des hommes et femmes d’affaires adoptent des entrepreneurs. Il explique que ce sont surtout ses implications hors de sa propre entreprise qui lui prennent beaucoup de temps.

Avec toutes ces implications auprès de la relève, on pourrait penser que l’entrepreneur aurait le profil de l’emploi pour prendre un siège de dragon, dans le cadre de la populaire émission Dans l’œil du dragon diffusée à Radio-Canada Télé. Les «dragons» Caroline Néron, Martin-Luc Archambault, Christiane Germain et Dominique Brown y écoutent les présentations de jeunes entrepreneurs qui tentent de les convaincre d’investir dans leur projet.

À la question «êtes-vous un futur dragon?», il répond : «Aie! aie! aie! Ça, c’est la question qu’on me pose le plus. Et tu sais quoi? Je vais te laisser en suspense. Je vais te dire que je ne peux pas y répondre!»