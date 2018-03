Du crabe frais dans les poissonneries de Sept-Îles d’ici jeudi

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

La pêche au crabe est ouverte depuis mardi matin dans la zone 17. Les poissonneries de Sept-Îles devraient recevoir leurs premières livraisons mercredi ou jeudi.

Les consommateurs pourront se régaler de crabe pendant le long congé de Pâques. Les poissonneries locales devraient recevoir leurs premières cargaisons de crabe cette semaine en provenance de la zone 17. Cette zone correspond à l’estuaire du St-Laurent, au sud de Pointe-des-Monts.

Pour déguster du crabe de Sept-Îles et de la Minganie, il faudra attendre au 4 avril, date d’ouverture de la saison de pêche dans la zone 16.

Jean-Christophe Dubreuil, directeur à la Poissonnerie Fortier, prévoit une bonne saison 2018 pour le crabe. Les prix sont semblables à l’an dernier et les quotas devraient être similaires.

Crevette en baisse

Du côté de la crevette, la pêche ouvrira le 1er avril dans la zone 10 (Sept-Îles). Selon M. Dubreuil, l’année s’annonce difficile puisque les quotas de pêche ont diminué de plus de 40 % dans la zone 10 et d’environ 70 % dans la zone de l’estuaire du fleuve.

À son avis, la situation serait attribuable au réchauffement des eaux de l’estuaire et du golfe St-Laurent. Le retour en force du sébaste, un poisson prédateur de la crevette, serait aussi en cause. Ce poisson n’est pas pêché pour l’instant parce qu’il est visé par un moratoire de Pêches et Océan Canada depuis 1995 suite à l’effondrement des stocks.

Ce délicieux poisson, meilleur encore que la morue selon M. Dubreuil, pourrait être de retour dans nos assiettes d’ici quelques années.