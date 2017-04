Les Cowboys Fringants: Une étoile bien scintillante

Crédit photo : Le Petit Russe

Active depuis près de 20 ans, la formation Les Cowboys Fringants dispose d’une réelle notoriété dans le milieu musical grâce à son répertoire festif et surtout à l’énergie contagieuse de ses membres sur scène. Une chimie qui survit à l’épreuve du temps et qui en constitue l’une de ces plus grandes forces.

Sans l’ombre d’un doute, la formation Les Cowboys Fringants dispose d’un répertoire dansant qui lui a permis de rallier derrière-elle un très large public. Des chansons telles que «Les étoiles filantes» et «Le shack à Hector» en sont de parfaits exemples. «Ce sont des chansons qui ont été marquantes pour plusieurs personnes. On le constate rapidement en spectacle. Les gens se les sont réellement appropriées. Pour un groupe, c’est en soi tout un honneur», a indiqué son chanteur Karl Tremblay.

Un succès qui ne reposent aucunement sur des considérations commerciales, ni même sur l’application d’une recette préétablie. «On ne sait jamais à l’avance de quelle manière sera reçue l’une de nos chansons par les gens. Il y a certaines chansons que l’on trouvait très bonnes qui n’a pas eu la résonnance que l’on aurait souhaitée, constate-t-il. On a toujours évolué en marge et ça nous convient. D’une manière ou d’une autre, on met uniquement sur disque des chansons que l’on considère pertinentes.»

À titre d’exemple, la chanson «Marine marchande» de son plus récent album «Octobre» qui reçoit un accueil remarquable de la part des gens. «On aime bien cette sonorité irlandaise. Il faut dire que cette chanson à boire traînait depuis longtemps dans la tête de Jean-François Pauzé. Elle a été inspirée par des groupes tels qu’Arctic Monkeys. On voulait reproduire cet univers marin. De manière volontaire, on a utilisé de vieux instruments pour lui donner un côté désuet», précise-t-il.

De fortes convictions

Par le biais de sa fondation, la formation permettra la plantation de plus de 400 000 arbres dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. «L’environnement est une cause qui nous tient véritablement à cœur. On est très heureux d’avoir contribué à la réalisation de plusieurs projets et d’avoir offert des bourses à des jeunes qui ont décidé de poursuivre des études dans ce domaine. Pour nous, ça va de soi. C’est une manière concrète d’assurer un futur de qualité à nos enfants», affirme Karl Tremblay.

Ce côté engagé faisant en sorte qu’il est pertinent pour ses membres de s’exprimer sur divers sujets dont le virage numérique qui s’accompagne d’une manière différente de consommer la musique. «Il est impératif de trouver un modèle qui favorise la plupart des artistes et non seulement les grands vendeurs, enchaîne-t-il. Même si l’artiste a toujours été le parent pauvre, cette tendance tend à s’amplifier. Dans sa forme actuelle, la musique ne profite qu’aux fournisseurs Internet qui gèrent cette bande passante.»

C’est ce qui fait en sorte que le groupe se refuse, pour l’instant, à rendre disponible ses chansons sur diverses plateformes d’écoute en continue telles que Spotify. «On se compte chanceux. Les gens sont encore prêts à payer pour écouter notre musique. Il est inquiétant de savoir qu’une génération complète n’a rien déboursé pour l’achat d’un disque. On est dans une société où l’on mise sur le plaisir instantané. On se refuse à voir tout le travail que nécessite la création d’une chanson», déplore-t-il.

Une énergie contagieuse

La présence sur scène de ces membres étant sûrement l’un des éléments qui permet au groupe d’arriver à se détacher du lot et à susciter autant d’intérêt au Québec qu’en Europe. «Chaque fois que l’on se produit en spectacle, on essaie de créer un événement. On veut faire la fête avec les gens, avance-t-il. On veut qu’ils se souviennent de ce moment pour longtemps. On est conscient qu’ils ont déboursé pour venir nous voir en spectacle. On se considère privilégié qu’ils nous aient choisis. On veut leur en donner pour leur argent.»

Le spectacle «Octobre» des Cowboys Fringants sera présenté à trois reprises sur la Côte-Nord soit le 26 avril à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles, le 27 avril à l’agora du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier et le 28 avril au Centre des arts de Baie-Comeau. Seulement la représentation de Port-Cartier affiche complète.