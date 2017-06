Course des Grands Voiliers: La programmation du «Rendez-vous 2017» dévoilée

Crédit photo : Photo: Facebook - Tourisme Sept-Îles

Il y a deux mois,l’organisation du Rendez-vous 2017 promettait une programmation de taille en marge de la venue de la Course des Grands Voiliers à Sept-Îles les 7, 8 et 9 juillet prochain. En conférence de presse,la Ville de Sept-Îles, en collaboration avec Tourisme Sept-Îles et Destination Sept-Îles Nakauinanu, a levé le voile sur une fin de semaine de festivités à saveur nautique et locale.

Du 7 au 9 juillet, ce sont cinq grands voiliers qui accosteront au Port de Sept-Îles dans le cadre du Rendez-vous 2017 qui coïncide avec le 150e de la Confédération canadienne. De nombreuses activités familiales ont donc été mises sur pied par Tourisme Sept-Îles qui prend sous son aile le volet festivité de l’évènement.

«Notre but principal est de mettre en valeur tout ce qui touche notre culture […] on veut vraiment mettre Sept-Îles en valeur. Les activités vont vraiment être concentrées dans le bas de la ville […] du quai Mgr Blanche jusqu’à la tente jaune», révèle l’agente de développement de Tourisme Sept-Îles, Pascale Poney.

Même si les heures restent à confirmer, des visites gratuites de certains voiliers seront offertes au quai Mgr Blanche durant toute la fin de semaine.

«Pour les heures d’arrivée exactes, nous sommes toujours dans l’attente puisque dépendamment d’où ils (les voiliers) sont rendus dans la course, ils n’arriveront pas tous en même temps, mais soyez assurés que dès vendredi, samedi et dimanche matin il va y a voir des activités avec eux», a expliqué la chef d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu, Marie-Ève Duguay, qui assura l’accueil de 400 matelots en visite à Sept-Îles.

Sur le quai sera également érigé le chapiteau d’accueil ainsi que la terrasse extérieure Cogeco sur laquelle les restaurateurs locaux Tartines et Babeurre, Café Toscane et Marché MeLlau offriront une gastronomie de type «bouffe de rue» accompagnée d’une programmation de chansonniers locaux. Dimanche matin, la gastronomie quittera la terrasse pour se déplacer sous le chapiteau où se déroulera un grand brunch organisé en collaboration avec la Table bioalimentaire

Promenade du Vieux-Quai

Il y aura beaucoup de circulation sur la promenade du Vieux-Quai durant la fin de semaine. Vendredi et samedi, du théâtre de rue retraçant l’histoire septilienne et ses attraits locaux sera présenté pour toute la famille. Les terrains de volleyball de la promenade seront également ouverts au public. Évidemment, la tente jaune hébergera elle aussi son lot de spectacles puisque l’Escale musicale présentera une programmation musicale diversifiée mettant en valeur des talents locaux.

Les restaurants Chez Sophie, Edgar Café Bar et Pub St-Marc se joindront également au bateau. En effet, les clients qui s’assoiront à leurs tables le vendredi et samedi pourront manger sous l’ambiance musicale de talents locaux.

Samedi, une course de voiliers entre les membres du club de nautisme sera visible depuis la promenade. La même journée se tiendra la populaire Journée Pirate sur l’île Grande Basque. Le lendemain, en soirée, le Centre de plein air du lac des Rapides sera l’hôte d’une randonnée de kayak au clair de lune accompagnée d’une dégustation de champagne. «Je suis convaincu que ça va être un très bel évènement. C’est fort intéressant pour la population parce qu’on n’a pas souvent l’occasion d’avoir des bateaux de ces calibres-là», souligne le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.

Pour tous les détails concernant l’évènement et la programmation, il faut visiter la page Facebook de RDV2017 Sept-Îles.