La Course : Une expérience à renouveler pour le Cégep de Sept-Îles!

Les années apportent l’expérience! L’aventure est plus palpitante! Pour la deuxième participation d’étudiants du Cégep de Sept-Îles, associés à une dizaine de jeunes de l’école Manikoutai, la responsable Johannie Roy a pu profiter pleinement de La Course du Grand Défi Pierre Lavoie. L’aventure de 270 km de Québec à Montréal pour les coureurs aura donc été plus que profitable, eux qui garderont de beaux souvenirs.

«J’étais mieux préparé, l’ayant fait l’an passé, donc moins stressant et j’ai pu profiter plus de l’événement et ça dû paraître chez nos coureurs», a fait savoir Johannie Roy.

Cette deuxième participation du Cégep de Sept-Îles à La Course s’est très bien passée. «Super bien! Les étudiants étaient motivés et engagés. Ils se supportaient, se poussaient», a-t-elle renchéri, avec le peu de voix qui lui restait, résultat d’un déficit de sommeil et de nombreux cris d’encouragements.

Et dans cette aventure de quelque 30 heures, il y a bien entendu eu de la pluie, une partie du parcours fait en autocar en raison des municipalités touchées par les inondations et des côtes. «Encore cette année, les côtes tombent sur nos accompagnateurs, et il y en a une qui s’est fait pousser par les coureurs», a mentionné Johannie.

Il y a aussi les moments forts, les souvenirs. Les étudiants septiliens ont eu l’occasion à quelques reprises de croiser Pierre Lavoie et Guillaume Lemay-Thivierge. Et le départ à Québec et l’arrivée à Montréal, ces deux kilomètres avec les quelque 5 300 participants, s’avèrent aussi marquants.

Parole de Johannie Roy et de ses accompagnateurs, le Cégep de Sept-Îles sera de La Course en 2018! «On a tout le temps le goûte de le refaire!»