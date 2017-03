Coupure de ruban à la nouvelle prison de Sept-Îles

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Voilà presque 30 ans que Sept-Îles attend sa nouvelle prison. C’est maintenant chose faite. Québec a procédé à son inauguration officielle jeudi. Les détenus y entreront d’ici la fin du printemps.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a coupé le ruban officiel marquant l’ouverture du centre de détention, construit aux coûts de 90,9 millions $, qui compte le double de places que les installations actuelles, situées au sous-sol du palais de justice de Sept-Îles.

«Il s’agit d’installations modernes, de plus grande qualité et plus sécuritaire pour tout le monde qui y travaille», a vanté le ministre Coiteux, qui était accompagné de son collègue responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, qui a séjourné dans la région toute la semaine.

La nouvelle infrastructure du boulevard Vigneault au parc industriel offre 55 places et permettra la création de 38 postes d’agents correctionnels. Au total, quelque 90 personnes seront à l’emploi du centre de détention, dont la construction a été menée par la firme Pormerleau dès le printemps 2015.

L’enjeu d’une nouvelle prison a été sur toutes les lèvres pendant plusieurs années à Sept-Îles, entre autres depuis 1989. C’est finalement le gouvernement péquiste de Pauline Marois qui a donné le feu vert aux travaux en septembre 2013.