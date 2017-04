La Côte-Nord s’illustre au Championnat provincial de badminton

Les raquettes nord-côtière n’ont clairement aucun complexe d’infériorité face à celles des autres régions du Québec. Elles l’ont pleinement démontré lors du Championnat provincial scolaire du RSEQ qui avait lieu du 21 au 23 avril à l’école Val-Mauricie de Shawinigan. La délégation nord-côtière s’est particulièrement illustrée dans le cadet, terminant première au classement de cette catégorie.

Ce premier rang sur les 14 régions participantes dans le cadet, la Côte-Nord le doit à une récolte de deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Quatre médailles sur une possibilité de cinq! En double mixte, champions en titre, Nathaniel Mckenzie et Andesha Michel-St-Onge de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles ont assuré leur défense avec succès, ne concédant aucune manche à leurs adversaires en huit matchs, gagnant d’ailleurs la finale 21-14, 21-14 face à une paire de Montréal.

En simple féminin, Sydra Pilot-Grégoire (école Manikanetish, Uashat) en a fait autant face à ses rivales, concluant la compétition avec une victoire de 21-17, 21-15 sur une porte-couleurs des Cantons de l’Est, pour ainsi rafler l’or. En double féminin, Sarah-Maude Bouchard et Amélie Bouchard (poly des Berges, Bergeronnes) ont plié l’échine en finale, 18-21, 13-21, contre les représentantes de la région hôte, quittant la Mauricie avec une médaille d’argent. Battus en demi-finale, Tommy Hovington et Félix Deschênes (poly des Berges) se sont ressaisis pour gagner la médaille de bronze. En simple masculin, il s’en est fallu de peu pour que Jérémi Bossé (Institut d’enseignement de Sept-Îles) se retrouve en éliminatoires, mais le bris d’égalité n’a pas tourné en sa faveur.

La Côte-Nord a également décroché l’or en double féminin du juvénile grâce au duo de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles formé de Daphnée Vollant et Sabrina Ambroise Uestiss, qui a eu le dessus en finale (21-13, 16-21, 21-10) sur les raquettes de l’Outaouais. Dans le benjamin, Florence Boulianne et Samuel Morin (Bergeronnes et Sacré-Coeur) ont procuré une médaille d’argent à la délégation alors qu’ils se sont inclinés en finale contre la paire de l’Est-du-Québec.

Au classement final des régions, pour l’ensemble des trois catégories, la Côte-Nord conclut le Championnat provincial au troisième rang, derrière l’Est-du-Québec (1ère place) et Montréal (2e place).